لم تعد الحروب الحديثة تستهدف الجيوش وحدها، بل امتدت إلى المجتمعات التي تقف خلفها، في محاولة للضغط عليها وإنهاكها وإخضاعها؛ فالقصف لا يدمر المواقع العسكرية فقط، بل يمتد إلى المنازل والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه، والحصار لا يوقف الإمدادات فحسب، بل يحول الغذاء والدواء إلى احتياجات يصعب الحصول عليها، ومع تدمير مقومات الحياة، يجد المدنيون أنفسهم أمام ضغط يومي يدفعهم إلى النزوح، ويقوض قدرتهم على الصمود والاستمرار.

بهذا المعنى، لم تعد الحرب مجرد مواجهة بين جيشين، بل أصبحت في بعض الصراعات وسيلة لإخضاع مجتمعات بأكملها، عبر إنهاك سكانها وتفكيك حياتهم اليومية وتجريدهم من الشعور بالأمان، ولا تنتهي آثار هذا الضغط بتوقف القتال؛ فالمنازل المدمرة، والاقتصاد المنهك، والنزوح والندوب النفسية تظل حاضرة لسنوات.

وفي السطور التالية نتناول كيفية تحول الحروب، بدايةً من الحرب العالمية الثانية إلى حرب الإبادة في غزة والحرب الروسية الأوكرانية، و"كيف تطورت أدوات الضغط على المدنيين؟ وكيف يدفع السكان فاتورة الحروب التي لم تعد ساحاتها مقتصرة على ميادين القتال؟|.

قصف المدن والحصار.. كيف تتحول الحرب إلى أزمة إنسانية؟

بدأ التحول في أهداف القصف الجوي خلال الحرب العالمية الثانية مع اتساع العمليات العسكرية؛ ففي مؤتمر الدار البيضاء، الذي عُقد في يناير 1943، اتفق الحلفاء على تكثيف الضربات لإضعاف المنظومة العسكرية والصناعية والاقتصادية الألمانية، إلى جانب التأثير في معنويات السكان.

ومع الوقت، اتسعت الغارات البريطانية؛ فبعد أن كانت تركز على مواقع صناعية محددة، امتدت إلى المدن والمناطق السكنية، وارتبط هذا التحول بصعوبة تحديد الأهداف بدقة خلال الغارات الليلية، والخسائر التي تكبدتها الطائرات البريطانية، ومع تراجع فرص إصابة المصانع والمنشآت المستهدفة، أصبح قصف مساحات واسعة من المدن خيارا متزايدا.

وتكشف أرقام القصف عن حجم هذا التصاعد؛ إذ ارتفعت كمية القنابل التي ألقتها بريطانيا من نحو 16 ألف طن عام 1940 إلى 676 ألف طن عام 1944.

هامبورج.. مدينة تحت القصف

كانت هامبورج واحدة من أبرز المدن التي تعرضت لهذا النوع من القصف؛ ففي أواخر يوليو وأوائل أغسطس 1943، شنت القوات البريطانية والأمريكية سلسلة غارات عُرفت باسم "جومورا"، دمرت نحو ثلث منازل المدينة، وأجبرت مئات الآلاف من السكان على النزوح، كما تضررت أو دُمرت مئات الآلاف من المساكن.

واختلفت تقديرات عدد القتلى؛ إذ تراوحت التقديرات القديمة بين 60 ألفا و100 ألف قتيل، بينما خفضت دراسات لاحقة العدد إلى ما بين 34 ألفا و40 ألفا.

بعد الحرب، أعد مسح القصف الاستراتيجي الأمريكي نحو 200 تقرير عن ألمانيا، وخلُص إلى أن الخسائر التي لحقت بالسكان واسعة؛ إذ قُتل نحو 300 ألف مدني ألماني، وأصيب 780 ألفا، وفقد 7.5 ملايين منازلهم، فيما دُمر أو تضرر بشدة نحو 20% من المساكن.

لم يقتصر الأمر على ألمانيا؛ فبين سبتمبر 1940 ومايو 1941، قتلت الغارات الألمانية أكثر من 43,500 مدني بريطاني.

اليابان.. عندما أصبح القصف موجها إلى مدن بأكملها

لم يقتصر القصف الأمريكي على طوكيو، بل امتد إلى مدن اليابان، ووفق مسح المعنويات اليابانية لعام 1947، دمرت الغارات 43% من أكبر 68 مدينة، وأجبرت أكثر من 8.5 ملايين شخص على مغادرتها، واعتبر المسح أن القصف كان العامل المنفرد الأكثر تأثيرا في تراجع ثقة اليابانيين بإمكانية الانتصار ورغبتهم في مواصلة الحرب.

وقدَر المسح عدد القتلى بنحو 900 ألف والجرحى بنحو 1.3 مليون، لكن حاشية في التقرير أوردت أرقاما يابانية مصححة بلغت 330 ألف قتيل و475 ألف جريح.

بلغ القصف ذروته باستخدام القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي، وتشير التقديرات إلى مقتل ما بين 90 ألفا و166 ألف شخص في هيروشيما بحلول نهاية 1945، وما يصل إلى 80 ألفا في ناجازاكي.

وفي أوروبا، تعرضت دريسدن لغارات مدمرة بين 13 و15 فبراير 1945، وقدرت لجنة المؤرخين التي شكلتها المدينة عدد القتلى بنحو 25 ألفا.

الحصار والتجويع.. عندما يصبح الغذاء والماء جزءا من المعركة

لا يقتصر الضغط على المجتمعات أثناء الحروب على القصف؛ فقد يتحول منع الغذاء والدواء والوقود والمياه إلى وسيلة لعزل السكان وإضعاف قدرتهم على الاحتمال.

لينينجراد.. 872 يوما تحت الحصار

فرضت القوات الألمانية والفنلندية حصارا على مدينة لينينجراد السوفيتية لمدة 872 يوما، من 8 سبتمبر 1941 حتى 27 يناير 1944، وخلال هذه الفترة، عانى السكان نقصا حادا في الغذاء والوقود، إلى جانب البرد والأمراض.

وقدرت الحكومة السوفيتية عدد الوفيات بنحو 670 ألفا، بينما تذكر مصادر أخرى أرقاما تقترب من 800 ألف.

سراييفو.. القتل أثناء البحث عن الطعام

استمر حصار سراييفو 1,425 يوما، من 5 أبريل 1992 إلى 29 فبراير 1996، وخلاله، قُتل ما بين 10,500 و11,541 شخصا، بينهم أكثر من 1,600 طفل، وتشير تقديرات باحثين إلى سقوط أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم نحو 5 آلاف مدني.

ولم يقتصر الخطر على القصف والقنص؛ فحتى الخروج للحصول على الطعام أو الماء أو الوقود كان يعرض السكان للقتل أو الإصابة.

وفي عام 2003، أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قائد قوات صرب البوسنة في سراييفو، ستانيسلاف جاليتش، وحكمت عليه بالسجن 20 عاما، قبل أن تشدد محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المؤبد في نوفمبر 2006.

واعتبرت المحكمة أن الحملة استهدفت ترويع المدنيين، وكان الحكم أول قرار يتناول حصار سراييفو وجريمة ترويع السكان.

بيافرا.. الحصار امتد أثره إلى الغذاء والدواء

خلال حرب بيافرا في نيجيريا بين عامي 1967 و1970، قالت الحكومة الاتحادية إن الحصار يستهدف منع وصول الأسلحة إلى الانفصاليين، لكن أثره امتد إلى الإمدادات الغذائية والطبية، وتسبب في أزمة إنسانية واسعة.

وتتراوح تقديرات الوفيات بين مليون وثلاثة ملايين شخص، ارتبطت غالبيتها بالجوع والأمراض، وكان الحصار أحد العوامل الأساسية في تفاقم الأزمة.

استهداف الكهرباء والمياه والمستشفيات لعرقلة الحياة

يمتد أثر قصف محطات الكهرباء والمياه إلى المستشفيات والصرف الصحي والنقل خلال الحروب؛ لتعطيل خدمات أساسية يعتمد عليها السكان، فعلى سبيل المثال:

العراق 1991.. ضرب شبكة الكهرباء

بدأت الحملة الجوية على العراق في 17 يناير 1991، واستهدفت شبكة الكهرباء، ووفق تحقيق "واشنطن بوست" في 23 يونيو 1991، شملت الأهداف 28 محطة أو عقدة رئيسية من بين نحو 700 هدف، ونُفذت ضدها 215 طلعة جوية.

وبعد الحرب، فحص فريق من خبراء الصحة العامة بجامعة هارفارد نحو 20 محطة، ووجد أن 17 تعرضت للتدمير أو الضرر، بينها 11 بخسائر كلية، وبعد نحو أربعة أشهر، لم يتجاوز إنتاج الكهرباء 20% إلى 25% من مستواه قبل الحرب.

وتحدث مخططون عسكريون عن استخدام تدمير الشبكة للضغط على صدام حسين وتسريع أثر العقوبات، بينما قال الجنرال نورمان شوارزكوف، بعد أسبوعين من بدء الحرب، إن تدميرها بالكامل لم يكن مقصودا حتى لا يعاني المدنيون، ولكن ربط فريق هارفارد بين انقطاع الكهرباء والوقود وتعطل النقل بتدهور الغذاء وانتشار الكوليرا والتيفوئيد بمستويات "وبائية"، وتوقع وفاة ما لا يقل عن 170 ألف طفل دون الخامسة خلال العام التالي.

أوكرانيا.. استهداف الطاقة خلال الشتاء

وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نفذت روسيا خلال شتاء 2025 - 2026 ما لا يقل عن 423 هجوما على منشآت الكهرباء و74 هجوما على منشآت التدفئة المركزية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه عن ملايين الأشخاص.

وفي 26 أكتوبر الماضي، اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا الهجمات الروسية "جريمة حرب"، وقالت إن نمطها يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في "أفعال لا إنسانية أخرى"، مع وصول درجات الحرارة إلى نحو 21 درجة تحت الصفر، وتقول وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها تستهدف منشآت تدعم الصناعات العسكرية الأوكرانية، فيما رصدت اللجنة تقارير عن هجمات أوكرانية على منشآت داخل روسيا ومناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية.

وفي مارس 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق قائدين روسيين، بسبب ضربات استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية بين أكتوبر 2022 ومارس 2023، ورأت أن الضرر المدني المتوقع كان مفرطا مقارنة بالميزة العسكرية.

النزوح والتهجير وسلاح المعلومات.. كيف يفقد السكان قدرتهم على العودة؟

تجبر الحروب السكان على مغادرة منازلهم، وقد يتحول النزوح المؤقت إلى غياب طويل بسبب تدمير المساكن أو تغير السيطرة على الأراضي أو استمرار مخاطر العودة؛ فحتى بعد انتهاء القتال، لا يتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم، خاصة مع فقدان وثائق الملكية وغياب الخدمات واستمرار القيود على الحركة.

وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة النقل الجبري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى دولة الاحتلال أو أي دولة أخرى، باستثناء الإجلاء المؤقت لأسباب أمنية أو عسكرية قهرية، بشرط توفير أماكن آمنة ومناسبة وإعادة السكان بمجرد زوال أسباب الإجلاء، ولا يجوز نقلهم خارج الأراضي المحتلة إلا إذا تعذر تجنب ذلك ماديا.

البوسنة.. تهجير على أساس الهوية

خلال حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995، غادر أكثر من نصف السكان منازلهم، ووفق وثيقة قدمتها البوسنة إلى الأمم المتحدة، بلغ عدد النازحين واللاجئين نحو 2.2 مليون شخص؛ لجأ 1.2 مليون منهم إلى أكثر من 100 دولة، ونزح نحو مليون داخل البلاد، وتضرر أو دُمر نحو 460 ألف مسكن، أي قرابة نصف الوحدات السكنية، بفعل القتال وعمليات التطهير العرقي والاستيلاء على المنازل.

وفي سربرنيتسا، نُقلت قرابة 30 ألف امرأة وطفل ومسن قسرا بعد سقوط المدينة في يوليو 1995، بينما قُتل أو فُقد ما يصل إلى 8 آلاف رجل وفتى، واعتبرت المحاكم الدولية ما جرى إبادة جماعية.

سوريا.. عودة وسط الدمار

بحلول نهاية 2025، أشارت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى وجود ملايين النازحين داخل سوريا واللاجئين خارجها، وبعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، عاد أكثر من 3.5 مليون شخص، وفق بيانات وتقارير أممية، لكن عودة كثيرين اصطدمت بمنازل مدمرة وخدمات ومدارس ومستشفيات متوقفة، وصعوبة الحصول على العمل والاحتياجات الأساسية.

غزة.. نزوح متكرر ومنازل مدمرة

تسبب تكرار أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في نزوح نحو 1.9 مليون شخص داخل القطاع، اضطر كثير منهم إلى الانتقال أكثر من مرة، ووفق التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات، الصادر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي في 20 أبريل 2026، فقد أكثر من 1.2 مليون شخص منازلهم، ودُمرت أو تضررت 371,888 وحدة سكنية.

وقدرت الجهات الثلاث الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية بنحو 22.7 مليار دولار، واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وامتد الدمار إلى الخدمات؛ إذ خرج أكثر من نصف المستشفيات عن الخدمة، بينما تعمل أقل من 38% من مراكز الرعاية الصحية الأولية بصورة جزئية، وتحولت غالبية المدارس إلى ملاجئ للنازحين.

وفي 19 فبراير 2026، أثار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مخاوف من أن يؤدي تدمير الأحياء والنزوح والقيود المفروضة على السكان إلى تغيير ديموغرافي دائم في غزة، وتحدث عن مخاوف من التطهير العرقي في القطاع والضفة الغربية.

سلاح المعلومات.. الخوف لا ينتقل بالقنابل وحدها

تتحول الشائعات والرسائل المزيفة وخطاب الكراهية إلى أدوات ضغط خلال الحروب أخطر من القصف نفسه؛ إذ قد تدفع السكان إلى النزوح، أو تعرقل وصول المساعدات، أو تضعف ثقتهم بالمؤسسات الرسمية.

وفي تقرير صدر في 12 أغسطس 2022، حذرت إيرين خان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، من استخدام المنصات الرقمية لنشر التضليل والتحريض.

خاركيف.. رسائل مزيفة لإثارة الذعر

كشف تحقيق عن رسائل مزيفة حملت شعار هيئة الطوارئ الأوكرانية، وطالبت سكان خاركيف بمغادرة مناطقهم خلال مايو، وأرفقت بخرائط زعمت أنها تحدد طرق خروج آمنة، وفقا لـ"رويترز".

وبحسب التحقيق، علقَ مسئولون أوكرانيون على العملية بأنها جزء من عملية نفسية لإثارة الذعر وسحب الثقة من المؤسسات، باستخدام منشورات وخرائط ورسائل وصلت عبر أنظمة مرتبطة بطائرات مسَيرة، ونقل التحقيق عن مركز مكافحة التضليل الأوكراني ارتفاع المنشورات المرتبطة بالحملة من نحو 200 يوميا في مارس 2024 إلى أكثر من 2,500 خلال هجوم مايو، وإغلاق 86 حسابا مزيفا، وفقا للسلطات الأوكرانية.

غزة.. انقطاع الاتصالات يعزل السكان

وثقَ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" إتلاف خمسة كابلات ألياف ضوئية بين 10 و21 يونيو 2025، تسببت في انقطاع كامل للإنترنت وتعطل واسع لخدمات الهاتف في غزة، ما أثر على العمليات الإنسانية وتواصل السكان ووصولهم إلى المعلومات والمساعدات، بينما واجهت فرق الإصلاح نقصا في قطع الغيار وزيت المحركات والوقود.

ماذا يبقى بعد توقف القتال في غزة وأوكرانيا؟

تترك الحروب آثارا تتجاوز القتلى والدمار المباشر؛ فالسكان قد يفقدون منازلهم ومصادر رزقهم، وتتعطل المستشفيات والمدارس وشبكات الخدمات، وتصبح العودة إلى الحياة الطبيعية مهمة تستغرق سنوات، وتكشف تقديرات الأضرار في غزة وأوكرانيا حجم التحديات التي تواجه المجتمعين بعد توقف القتال.

في غزة، قدَر التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات، الصادر في 20 أبريل 2026، الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية بـ22.7 مليار دولار، واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وتشمل هذه الاحتياجات: إعادة بناء المساكن والمستشفيات والمدارس، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، واستعادة النشاط الزراعي والتجاري، وإعادة تشغيل المؤسسات وتوفير فرص العمل والتعليم؛ فإعادة بناء المنشآت وحدها لن تعيد الحياة إلى طبيعتها ما لم يستعد السكان الخدمات ومصادر الدخل.

كما تكشف الأرقام في أوكرانيا حجما آخر من أعباء ما بعد الحرب؛ إذ أظهر التقييم الخامس للأضرار والاحتياجات، الذي أعدته الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في فبراير 2026، أن الأضرار المباشرة بلغت 195.1 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2025، بينما وصلت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى 587.7 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

الاقتصاد.. حين تتحول الحرب إلى ضغط يومي على الأسر

ارتفع معدل الفقر في أوكرانيا من 5.5% إلى 24.2% خلال عام واحد، بما يعني دخول نحو 7.1 مليون شخص إضافيين إلى الفقر، وفق تحليل الأمم المتحدة للبلاد لعام 2026، وفي غزة لا يزال 67% من سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

أما في غزة، فقد وثَق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن شركاء الحماية قدموا دعما نفسيا واجتماعيا لأكثر من 57 ألف طفل منذ بداية 2026، بينهم أكثر من 2,200 طفل من ذوي الإعاقة، كما تشير تقديرات الأمم المتحدة واليونيسف إلى أن أكثر من مليون طفل يحتاجون إلى خدمات حماية ودعم نفسي واجتماعي، بينهم أكثر من 58 ألف طفل فقدوا أحد والديه أو كليهما، ما يعني أن أثر الحرب على الصحة النفسية يبقى حاضرا حتى بعد توقف القتال.

الفئات الأكثر هشاشة.. من يدفع الثمن الأكبر؟

ووفق تقديرات اليونيسف الصادرة في أغسطس 2025، كان أكثر من 320 ألف طفل دون سن الخامسة في غزة معرضين لخطر سوء التغذية الحاد، بينما سُجلت آلاف الحالات من الهزال الشديد، أما تقدير الحاجة إلى علاج الهزال، فقد ورد في خطة الاستجابة الإنسانية لفلسطين لعام 2025، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والشركاء في ديسمبر 2024، إذ قُدرت الحاجة إلى علاج نحو 60 ألف طفل، كما يُتوقع أن يحتاج نحو 24,600 امرأة حامل ومرضعة إلى علاج أو دعم غذائي بين مايو 2026 وأبريل 2027، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وأظهر مسح مجموعة التغذية في دولة فلسطين، بقيادة اليونيسف وجُمعت بياناته بين 31 مايو و15 يونيو 2026، أن 12.2% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم، أي نحو طفل من كل ثمانية، وفي أوكرانيا، أكثر من 791 ألف طفل نازحون داخل البلاد، ونحو 1.8 مليون طفل لاجئون خارجها، بينما أفاد مسح للمنظمة بأن 86% من الأطفال دون سن السادسة يعانون من أعراض توتر أو قلق.

أما في غزة، فتقدر الأمم المتحدة أن نحو 1.98 مليون شخص، أي 94% من السكان، يحتاجون إلى مساعدة في المأوى، بينما يواجه أكثر من نصف السكان احتياجات حرجة أو كارثية في المأوى والخدمات الأساسية، ما يثبت أن الفئات الأكثر هشاشة تدفع الثمن الأكبر عندما تنهار البنية التحتية.