أدان رئيس تحالف "معاً" (بيحاد)، نفتالي بينيت، ما وصفه بـ "الإرهاب اليهودي الدنيء"، وذلك عقب إقدام مستوطنين على إضرام النار في منازل ومركبات بعدة قرى في الضفة الغربية يوم أمس.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال بينيت في بيان له: "إن الإرهاب اليهودي يتعارض تماماً مع القيم الأخلاقية لليهودية، كما أنه يلحق ضرراً جسيماً بدولة إسرائيل ويشكل التهديد الأكبر لمستقبل المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة".

واعتبر بينيت أن هذه الأحداث تمثل "فشلاً مدوياً آخر للحكومة المنتهية ولايتها"، مشيراً إلى أن مجموعة صغيرة من مثيري الشغب العنيفين تسيء لسمعة "مئات الآلاف من المواطنين الصالحين الملتزمين بالقانون والذين يساهمون بشكل كبير في خدمة البلاد".

واتهم بينيت الحكومة بغض الطرف عن هذه الهجمات، قائلاً إن قادتها ألغوا أوامر الاعتقال الإداري "مقابل بضعة أصوات في الانتخابات التمهيدية للأحزاب"، بينما قدموا دعماً صامتاً لمثيري الشغب وتجاهلوا تحذيرات المسؤولين الأمنيين.

يُذكر أن الاعتقال الإداري يتيح للأجهزة الأمنية احتجاز المشتبه بهم لأشهر دون محاكمة، وهي أداة تُستخدم عادةً ضد الفلسطينيين عند عدم توفر أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال اعتيادية، بينما كان استخدامها ضد المشتبه بهم اليهود نادراً، قبل أن ينهيها وزير الدفاع يسرائيل كاتس تماماً فور توليه منصبه في نوفمبر 2024، وسط تصاعد حاد في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأضاف بينيت أن جنود وقادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يدفعون الثمن، حيث يقضون جزءاً كبيراً من وقتهم في ملاحقة مثيري الشغب اليهود بدلاً من الدفاع عن الإسرائيليين وملاحقة المسلحين الفلسطينيين.

واختتم تصريحاته بالتعهد بإنهاء هذه الحالة، قائلاً: "سنضع حداً لهذه الفوضى، وسنعيد مكانة إسرائيل في العالم، وندعم جنود الجيش الإسرائيلي، ونضمن ألا تعرض أقلية عنيفة الأغلبية من المواطنين الصالحين للخطر".

وجاء موقف بينيت الرافض لسياسات اليمين المتطرف في الضفة الغربية عقب هجمات ليلية نفذها مستوطنون بين السبت والأحد (21 و22 نوفمبر 2026) استهدفت قرى فلسطينية في محيط رام الله (مثل كفر مالك، ودير السودان، ودير أبو مشعل) وتلال جنوب الخليل، وأسفرت عن إحراق عشرات المركبات ومنازل وخطّ شعارات عنصرية.