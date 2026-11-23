تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشئون الاقتصادية - إدارة التكامل الاقتصادي العربي الإجتماع التاسع عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، اليوم ، بمقر الأمانة العامة، وذلك بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لمناقشة عدد من الملفات الفنية المحورية الرامية إلى تطوير منظومة قواعد المنشأ العربية، وتيسير حركة التجارة العربية البينية، وتعزيز الاستفادة من المزايا التفضيلية الممنوحة في اطار المنطقة.

وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، بأن قواعد المنشأ تمثل أحد الركائز الأساسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق أهدافها في تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، مشيراً إلى أن تطوير هذه القواعد وتحديث آليات تطبيقها، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي في إجراءات إصدار وتبادل شهادات المنشأ، من شأنه أن يسهم في تذليل العقبات أمام التجارة البينية، وتبسيط الإجراءات، وخفض الوقت والتكاليف المرتبطة بالمعاملات التجارية. مؤكداً على أهمية تكاتف جهود الدول العربية للانتقال نحو منظومة أكثر كفاءة ومرونة لقواعد المنشأ، تستجيب لمتطلبات التطورات الاقتصادية والتجارية وتدعم تنافسية المنتجات العربية وتعزز اندماج الاقتصادات العربية في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وأشار المالكي إلى أن الاجتماع الذي يستمر على مدى 3 أيام ينعقد في سياق المساعي العربية الرامية إلى الانتقال بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى مرحلة أكثر تطوراً من مراحل التكامل الاقتصادي والتجاري، من خلال تحديث الأطر التنظيمية، وتبني الحلول الرقمية، وتطوير قواعد المنشأ، بما يسهم في تهيئة بيئة تجارية عربية أكثر تيسيراً وكفاءة وتنافسية، ويدعم زيادة حجم التجارة العربية البينية.

و يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، في مقدمتها استعراض مرئيات الدول العربية بشأن الآلية الخاصة بالوسيط العربي، بما يسهم في بلورة رؤية توافقية تعكس المصالح التجارية لجميع الدول الأعضاء، فضلاً عن إستعراض نتائج الإستبيان الخاص بتقييم الوضع الراهن للجاهزية التشريعية والإلكترونية للدول الأعضاء في مجال إصدار شهادات المنشأ وتبادلها إلكترونياً، والوقوف على مستوى التقدم المحرز والتحديات القائمة في هذا الشأن.

كما يتضمن الاجتماع البدء في مراجعة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحديث الإطار المنظم لمنح صفة المنشأ الوطني للمنتجات، ومواكبة التطورات في التجارة الدولية، بما يحقق مصالح الدول الأعضاء، ويدعم نفاذ المنتجات العربية إلى الأسواق، ويعزز فرص الاستفادة الفعلية من المزايا الممنوحة في إطار المنطقة.