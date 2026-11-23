أعلن محمود محيي الدين، بدء أعمال الجمعية الاقتصادية المصرية المتخصصة خلال العام الجاري، بعد إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أنها تأتي استجابة للحاجة إلى تقديم حلول اقتصادية منضبطة لا تكتفي بتشخيص المشكلات، وإنما تستند إلى العلم والمعرفة والخبرات الدولية.

وأوضح محيي الدين على هامش انطلاق النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، أن الجمعية تستهدف الاستفادة من التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة داخل مصر وفي المنطقة العربية والأفريقية، إلى جانب عدد من المراكز والمؤسسات البحثية حول العالم.

وأشار إلى أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من الجمعيات المتخصصة في مجالات مختلفة، فيما تزايد الاهتمام بالاقتصاد وفروعه المتعددة.

واستعاد محيي الدين تاريخ الاهتمام بالاقتصاد في مصر، مشيرًا إلى ترجمة أحد الكتب القديمة في علم الاقتصاد، التي شارك فيها الشاعر حافظ إبراهيم وخليل مطران، خلال عهد وزير المعارف أحمد باشا، واستشهد بأبيات وردت في الكتاب تؤكد أهمية الاقتصاد في حياة المصريين ودوره في دعم الزراعة والصناعة والتجارة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالاقتصاد باعتباره عصب الحياة يتطلب الاستفادة من علمه المنضبط وتجاربه وتطبيقاته حول العالم، خاصة في ظل انتشار أفكار اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، بعضها يستند إلى العلم والخبرات والتجارب الدولية، بينما يفتقر بعضها الآخر إلى الأسس العلمية المنضبطة.

وأضاف أن الجمعية تضم متخصصين وخبراء في الاقتصاد والعلوم المرتبطة به، وتتمثل مهامها في تشخيص التحديات وتقديم الحلول للحكومة وأجهزة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وكل الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي المصري.

ولفت إلى أن تشكيل الجمعية يأتي استكمالًا لجهد مجموعة من المتخصصين عملت على مدار خمس سنوات لإعداد كتاب موسوعي تناول تطور الحالة الاقتصادية المصرية خلال السبعين عامًا الماضية، بمشاركة ومراجعة أكثر من 100 اقتصادي من مصر وخارجها.

وأوضح أن هذا العمل انتهى إلى مجموعة من التوصيات المحددة في عدد من المجالات، من بينها الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، سواء بصورة مباشرة أو من خلال السياسات العامة المختلفة، معتبرًا أن الجمعية يمكن أن تستكمل هذا الجهد البحثي وتبني على ما تحقق من دراسات وتوصيات.