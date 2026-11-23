في تطور اقتصادي وسياسي بارز يعيد رسم العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الخلافات التي أعقبت خروج لندن من التكتل الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام عزمه الترويج لاتفاق تجاري جديد مع بروكسل، يستهدف تخفيف الضغوط على أسعار الغذاء وتقليص تكاليف التجارة، بما ينعكس على الأعباء المعيشية للأسر البريطانية.

وذكرت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية أن الاتفاق، الذي جرى التوصل إلى تفاهمات بشأنه خلال قمة بروكسل الأسبوع الماضي، يتضمن تسهيلات واسعة في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، إلى جانب ملفات أخرى تشمل تجارة الانبعاثات الكربونية وبرامج تنقل الشباب بين الجانبين.

وبموجب الاتفاق الصحي والزراعي المعروف باسم "أس بي أس"، من المقرر إزالة غالبية الفحوص والقيود الحدودية المفروضة على المنتجات الغذائية والزراعية بعد بريكست، اعتبارًا من الأول من مارس 2028، وهو ما من شأنه تقليل الأعباء الإدارية والتجارية على الشركات والموردين، وتسهيل حركة السلع بين الأسواق البريطانية والأوروبية.

وأكد بيرنهام، أن الاتفاق يستهدف خفض تكاليف ممارسة الأعمال ودعم الشركات البريطانية، مع تخفيف الضغوط على أسعار الغذاء التي يتحملها المستهلكون عند التسوق، مشيرًا إلى أن الاتفاق لا يقتصر على المكاسب الاقتصادية، بل يمتد إلى توفير فرص أفضل للشباب.

وحظيت الصفقة بترحيب قيادات تنفيذية في كبرى سلاسل المتاجر البريطانية، من بينها «تيسكو» و«أسدا» و«موريسونز»، التي ترى أن إزالة الحواجز التجارية ستساعد في تخفيف تكاليف الاستيراد والتصدير وتعزيز انسيابية الإمدادات الغذائية.

لكن الاتفاق أثار جدلًا سياسيًا واقتصاديًا داخل بريطانيا، إذ شككت أصوات معارضة في إمكانية انتقال الوفورات التجارية إلى المستهلكين بصورة مباشرة، فيما حذر اتحاد التجزئة البريطاني من أن انخفاض الحواجز التجارية لا يعني بالضرورة تراجع أسعار المنتجات على أرفف المتاجر.

فيما اعتبر مؤيدو الاتفاق أنه يمثل خطوة مهمة لإعادة ضبط العلاقات الاقتصادية بين لندن وبروكسل، والاستفادة من مزايا التجارة الأوروبية دون العودة إلى ترتيبات العضوية السابقة.