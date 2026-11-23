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• مستوطنون اعتدوا بالضرب على فلسطيني أثناء حراثة أرضه جنوب شرقي بيت لحم، وسرقوا محتويات محل تجاري وهاجموا منازل ومركبات في بلدات أخرى

أصيب فلسطيني برضوض، الاثنين، وتعرض محل تجاري ومنازل ومركبات لهجمات إرهابية نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن مستوطنين هاجموا فلسطينيا أثناء حراثة أرضه في منطقة أبو نجيم بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابته برضوض.

وفي قرية مراح رباح جنوبي بيت لحم، سرق مستوطنون محتويات محل تجاري لبيع الخضراوات والفواكه، عقب اقتحام القرية بمركباتهم فجر الاثنين.

وقال عضو المجلس القروي في مراح رباح حسين الشيخ، إن المستوطنين دمروا باب محل المواطن خليل إبراهيم الشيخ، وسرقوا أغلب محتوياته.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا منزلين للشقيقين يوسف وياسر علي الشيخ، وحاولوا سرقة مركبة من المكان، إلا أن المواطنين تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك.

كما حطم المستوطنون زجاج مركبة تعود للمواطن معاذ محمود الشيخ، وفق المصدر ذاته.

وفي قرية الديوك التحتا غربي مدينة أريحا، هاجم مستوطنون منزل المواطن إيهاب قراعين، ودمروا محيطه، وعاثوا خرابا في الممتلكات.

ومع بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و750 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.