• مصطفى يالتشين بدأ هوايته بشراء دمية لابنته خلال زيارة إلى ألمانيا قبل أن تتحول إلى مجموعة كبيرة خصص لها ركنا في منزله ويعتني بها بنفسه



حوّل رئيس بلدية منطقة طلاس بولاية قيصري وسط تركيا، مصطفى يالتشين، دمى اشتراها لإسعاد ابنتيه إلى مجموعة تضم 229 دمية من 25 دولة، جمعها على مدار 34 عاما.

وبدأت هواية يالتشين قبل 34 عاما، عندما اشترى دمية على هيئة عروس لابنته التي كانت تبلغ آنذاك عاما واحدا، خلال رحلة إلى ألمانيا، قبل أن يتوسع تدريجيا في جمع الدمى من مختلف دول العالم.

وتضم مجموعته دمى من دول عديدة، بينها بولندا وألمانيا والمجر وإسبانيا ورومانيا والبرازيل ومنغوليا، إلى جانب دمى تمثل السكان الأصليين لأمريكا.

وتشكل الدمى المصنوعة من الخزف الجزء الأكبر من المجموعة، التي تضم أيضا دمى قماشية تقليدية تصنعها نساء حي صوغانلي في قضاء يشيل حصار بولاية قيصري.

وفي حديث للأناضول، قال يالتشين إن علاقته بجمع الدمى بدأت عندما اشترى الدمية الأولى لابنته خلال رحلة إلى ألمانيا.

وأوضح أن الدمى ترمز بالنسبة إليه إلى البراءة والنقاء والصدق والمحبة، مشيرا إلى أن اهتمام أسرته بها ازداد بعد ولادة ابنته الثانية، فبدأ بشراء المزيد منها لابنتيه.

وأضاف أن تلك الألعاب تحولت بمرور السنوات إلى مجموعة كبيرة، قائلا: "لدينا حاليا 229 دمية من 25 دولة، وخصصت لها ركنا في المنزل يضم رفوفا وخزائن عرض، كما أتولى بنفسي العناية بها".

وأشار يالتشين إلى أن امتلاك رئيس بلدية مجموعة من الدمى قد يبدو أمرا غير مألوف للبعض.

وقال: "قد يكون هذا مفاجئا عندما يصدر عن أشخاص يشغلون مناصب رسمية وجادة مثلنا، لكن في قلب كل إنسان شيء جميل".

ولفت إلى أنه لا يزال يبحث عن دمية لشخصية "هايدي"، قائلا إنها الوحيدة التي لم يتمكن من العثور عليها حتى الآن.

وذكر أنه تقرر عرض الدمى الـ229، التي تمثل 25 دولة، أمام الزوار في معرض بعنوان "دمى العالم" بمدينة قيصري.