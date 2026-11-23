قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن التهديدات الأمريكية ليست أمرا جديدا، مضيفا: "نحن نواجهها منذ 50 عاما، وفي المرحلة الراهنة أيضا، يطلقون تهديدات بشكل يومي، ولن يتخلى الشعب الإيراني عن وطنه أو حقوقه بسبب هذه التهديدات؛ فنحن نعلم أننا على حق".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن بقائي قوله، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: "إن أفضل سيناريو هو أن تبتعد الولايات المتحدة ببساطة عن الطريق".

وأضاف: "أما بالنسبة للسيناريوهات المحددة وطبيعة الرد، فسيقوم السيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، بطرحها في الوقت المناسب، وبطريقة مدروسة ومصاغة بعناية".

تأتي تصريحات بقائي ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أمس الأحد، من أنه يميل إلى إصدار أوامر بتوجيه ضربات لإيران بعد احتفالات رأس السنة الجديدة في حال فشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق.

ورفض ترامب، في تصريحاته، وصف المباحثات الدبلوماسية مع طهران بأنها لا معنى لها.

واتهم ترامب المفاوضين الإيرانيين بالمماطلة بينما يواصلون تصعيد الأعمال العدائية بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.