نفى رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، اليوم الاثنين، إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، مؤكدًا أن المنفذ مفتوح ويواصل عمله بصورة طبيعية.

وقال الوائلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»: «إن منفذ الشلامجة الحدودي مفتوح، إلا أن هناك إجراءات تدقيق وتفتيش دقيقة على البضائع الواردة، فيما تسير حركة المسافرين بصورة طبيعية جدًا، من دون أي تأثير في انسيابية دخولهم وخروجهم».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بإغلاق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، من الجانب العراقي، حتى إشعار آخر، على خلفية خلل في الأنظمة الجمركية.

وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، أن منفذ الشلامجة الحدودي أُغلق منذ ساعات، بسبب خلل في الأنظمة الجمركية من الجانب العراقي، مشيرة إلى استمرار الإغلاق حتى إشعار آخر.