حذّر دبلوماسيون إسرائيليون من أن استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية لم يعد يقتصر تأثيره على تراجع صورة إسرائيل دولياً، بل بات يهدد مصالحها الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، مع تزايد احتمالات فرض عقوبات دولية واتساع نطاق المقاطعة الغربية.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن سفراء إسرائيليين حذروا من أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون تمنح شرعية أكبر لفرض عقوبات على إسرائيل، مشيرين إلى أن الإجراءات التي اتخذتها دول غربية مؤخراً ضد عناصر متطرفة قد تتوسع وتصبح أكثر تشدداً.

ونقلت الصحيفة عن أحد السفراء الإسرائيليين في أوروبا قوله إن «قضية فرض العقوبات علينا تكتسب مزيداً من الشرعية نتيجة هذه الظاهرة»، محذراً من تداعيات استمرار الاعتداءات على مكانة إسرائيل الدولية.

وأضافت أن الأضرار الدبلوماسية لا تقتصر على المقاطعات العلنية، بل تمتد إلى انسحاب تدريجي وهادئ من العلاقات مع إسرائيل في قطاعات متعددة، تشمل الأعمال التجارية والأوساط الأكاديمية والثقافة والتعاون الدفاعي.

ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن سفير إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن «لا أحد يلحق ضرراً بمشروع الاستيطان أكثر من مثيري الشغب هؤلاء»، معتبراً أن تصرفاتهم تسيء إلى صورة جميع المستوطنين الملتزمين بالقانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يرون أن استعادة مكانة إسرائيل دولياً تتطلب تطبيق القانون بحزم، واعتقال المتورطين في الاعتداءات واتخاذ إجراءات ملموسة على الأرض، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات.

وفي السياق ذاته، لفتت الصحيفة إلى أن موقف إسرائيل في الولايات المتحدة قد يواجه تحديات أكبر، في ظل تزايد الاهتمام الأمريكي بأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضحت أن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، الذي يُتوقع أن يصبح رئيس المجلس المقبل، أعلن دعمه القوي لتشريع يستهدف العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن جيفريز قوله، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن إقرار مشروع قانون حماية الضفة الغربية من عنف المستوطنين ومنعه سيكون من أولويات أول 100 يوم له في منصبه، متوقعاً حصوله على دعم واسع من الديمقراطيين في مجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى إنشاء آلية اتحادية أمريكية لمنع العنف في الضفة الغربية ومراقبته ومحاسبة المسئولين عنه، مع السماح بفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في أعمال العنف، سواء من خلال التخطيط لها أو تمويلها أو تنفيذها أو دعمها.

وقد تشمل العقوبات تجميد الأصول المالية، وفرض قيود على المعاملات الخاضعة للاختصاص القضائي الأمريكي، فضلاً عن منع دخول الولايات المتحدة أو رفض منح التأشيرات أو إلغاء التأشيرات القائمة.

وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن نطاق التشريع المحتمل يثير تساؤلات بشأن إمكانية تعرض شخصيات بارزة في الحركة الاستيطانية ومسئولين سياسيين إسرائيليين للعقوبات، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، وعضوة الكنيست ليمور سون هار ميليخ، مؤكدة أن إدراج أي منهم سيظل مرهوناً بتقييم السلطات الأمريكية ومدى انطباق معايير القانون عليه، وليس إجراءً تلقائياً.

وفي تقييم أكثر حدة، نقلت الصحيفة عن دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى وصفه الوضع المرتبط بعنف المستوطنين بأنه «حالة طوارئ»، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة الإسرائيلية المقبلة مع الملف بحزم، وأن تثبت التزامها بمواجهته من خلال إجراءات فعلية.

كما نقلت عن سفير إسرائيلي لدى إحدى العواصم الغربية الكبرى قوله إن عنف المستوطنين أصبح القضية الأبرز التي تشغل المجتمع الدولي فيما يتعلق بإسرائيل.

وأضاف أن هناك غضباً دولياً بسبب ما يُنظر إليه باعتباره إخفاقاً حكومياً في وقف هذه الاعتداءات، فضلاً عن الاعتقاد بأن المتطرفين اليهود يحظون بدعم سياسي، مشيراً إلى أن معظم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وأستراليا تستهدف حالياً أنشطة مرتبطة بالضفة الغربية.

واختتم السفير تحذيره بالقول إن هذه القضية أصبحت المحور الرئيسي للمناقشات الدبلوماسية، واصفاً إياها بأنها «قنبلة موقوتة».