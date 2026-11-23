• صلاح الدين دايال (93 عاما) يمارس مهنته في متجره بولاية صقاريا منذ 64 عاما، ويؤكد عزمه على مواصلتها ما دام قادرا على العمل، فيما تصل منتجاته إلى زبائن في بلدان عربية

يواصل التركي صلاح الدين دايال، البالغ من العمر 93 عاما، حياكة اللحف والوسائد يدويا في متجره بمدينة صبانجة بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، محافظا على مهنة مارسها على مدى نحو 70 عاما.

ويُعرف دايال بلقب "يورغانجي دده" (الجد صانع اللحف)، إذ أمضى عقودا طويلة في ممارسة هذه الحرفة التي ورثها عن الأجيال السابقة، ولا يزال يحرص على مواصلتها يوميا رغم تقدمه في السن.

وفي حديث للأناضول، قال دايال إنه بدأ ممارسة المهنة قبل نحو 70 عاما، مشيرا إلى أنه قضى 64 عاما منها في متجره الحالي بمدينة صبانجة.

وأضاف أنه لا يزال يستمتع بعمله، ويعتزم مواصلة ممارسة الحرفة ما دام قادرا على ذلك، مؤكدا أنه لن يتوقف عنها حتى يصبح طريح الفراش.

وأوضح أنه يواصل صناعة اللحف والوسائد يدويا، لافتا إلى أن منتجاته تصل إلى زبائن من مناطق مختلفة، وأنه يرسل اللحف أيضا إلى بلدان عربية.

ورغم بلوغه 93 عاما، لا يزال "يورغانجي دده" متمسكا بمهنته التي أصبحت جزءا أساسيا من حياته وهويته، بعد نحو سبعة عقود أمضاها في حياكة اللحف والوسائد.