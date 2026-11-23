وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية، سيلتقي الزيدي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيترأس اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، ويزور مقر جامعة الدول العربية ويلتقي أمينها العام نبيل فهمي، ويلقي كلمة أمام مندوبي الدول العربية الدائمين بالجامعة العربية.

كما تتضمن الزيارة توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والتعاون الثنائي، بمختلف المجالات والقطاعات، وزيارة عدد من المواقع، ولقاء نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.