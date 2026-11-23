- الخبرة العملية لا تغني عن التأهيل العلمي في الأعمال الهندسية

أكد نقيب المهندسين محمد عبد الغني تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى من أساتذة الهندسة المتخصصين، لمعاينة عقار الدقهلية المائل، وإعداد تقرير فني بشأن سلامته، مشيرا إلى أن اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور كمال شاروبيم، أستاذ الهندسة الإنشائية والخرسانة المسلحة، وعدد من أساتذة الهندسة المتخصصين في أبحاث التربة والمساحة والخرسانة.

وأوضح عبد الغني لـ«الشروق» أن اللجنة ستتوجه إلى موقع العقار خلال الأيام المقبلة لإجراء المعاينة اللازمة وإعداد تقرير فني يُعرض على النقابة، تمهيدا لإحالته إلى الجهات المعنية.

وأكد أن النقابة تولي اهتماما أساسيا في الوقت الحالي بسلامة العقار والمنشأ، والتحقق من سلامة الأعمال التي جرت به، في ظل ما أثير بشأن قيام أحد الأشخاص بمعالجة مشكلة بالعقار اعتمادا على خبرته العملية فقط، رغم عدم كونه مهندسا.

وفي رده على ما أثير بشأن عدم ادعاء الشخص المذكور أنه مهندس، قال نقيب المهندسين إن النقابة تحترم جميع الأشخاص والمهن، لكن القضية لا تتعلق بما إذا كان الشخص قد ادعى أنه مهندس من عدمه، وإنما بطبيعة العمل الذي قام به.

وأوضح أن ممارسة هذا النوع من الأعمال الهندسية لا ينبغي أن تتم إلا من خلال مهندسين مؤهلين يمتلكون العلم والخبرة معا.

وأشار إلى أن الخبرة العملية وحدها لا تكفي للقيام بمثل هذه الأعمال دون الاستناد إلى الأسس الهندسية والعلمية، لافتا إلى أن المهندسين تعاملوا مئات وآلاف المرات مع مشكلات المباني التي تتعرض للميول أو التحركات نتيجة أسباب أو تدخلات مختلفة، وجرى التعامل معها ومعالجتها من خلال مهندسين متخصصين.

وتابع: «النقابة لا تعلم حتى الآن ما إذا كان العمل الذي أجراه سليما من الناحية الهندسية أم لا، لا سيما أن لجنة من جامعة المنصورة كُلفت من المحافظ أصدرت أمس الأول قرارا بإخلاء المبنى فورا، نظرا لوجود تبعات وأحداث إنشائية وحسابات هندسية لا يمكن التعامل معها بالخبرة العملية وحدها».

وأوضح عبد الغني أن هذه الأمور تستلزم مراجعة الأساتذة والمهندسين المتخصصين، للتأكد من سلامتها وعدم تأثيرها على حياة المواطنين، قبل السماح باستمرار العمل داخل المبنى أو إعادة إشغاله.

وأضاف أن العالم لا يعرف في الدول المتقدمة أن يتولى شخص غير مؤهل أو غير مرخص له، ولم يحصل على الدراسات العلمية اللازمة، تنفيذ مثل هذه الأعمال الهندسية.

وأوضح أن العمل الهندسي، إلى جانب العلم، يتطلب خبرة مهنية وعملية، وهو ما يفسر وجود ترتيب مهني للمهندسين يتطورون من خلاله، وتُقيّم خبراتهم وفقا لمعدلات محددة.

وأكد نقيب المهندسين أن الخبرة العملية لا يمكن أن تكون بديلا عن الأسس العلمية، أو أن يُعتمد عليها وحدها في تقييم المنشآت أو الحفاظ عليها أو إعادة تأهيلها بصورة سليمة، قائلا: «حتى لو صادف أن من قام بهذا العمل توصل إلى الصواب، - وأنا أشك في ذلك -، فلا يمكن أن نعتبر ذلك إنجازا أو إعجازا نصفق له، وإنما علينا أن نصفق للنظام العام والقانون».

وأوضح أن القانون يرسم طريقا واضحا لممارسة جميع المهن، ومنها مهنة الهندسة، وهي مهنة مهمة ومؤثرة في حياة أعداد كبيرة من المواطنين، وأن الخطأ فيها قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح وخسارة استثمارات كبيرة.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أوضح عبد الغني أن المؤتمر العام لنقابة المهندسين، المنعقد في الإسكندرية يوم 17 يوليو من العام الجاري، أصدر قرارا بضرورة إنفاذ القانون ضد كل من ينتحل صفة المهندس، سواء باستخدام كارنيه النقابة أو بأي وسيلة أخرى.

واستدرك: «الواقعة الحالية تختلف عن حالات انتحال صفة المهندس، إذ إن ما يجرمه القانون العام في هذه الحالة هو ممارسة عمل هندسي فعلي دون الحصول على الترخيص اللازم».

ووجه نقيب المهندسين رسالة إلى أصحاب الخبرات والراغبين في ممارسة الأعمال الهندسية، قائلا: «نحن نرحب بكل الاجتهادات، ونحيي كل الناس المجتهدة وأصحاب الخبرة، لكن العمل الهندسي له أصول علمية، تُستكمل بالخبرة العملية والمهنية التي تكون تحت إشراف هندسي أيضا».

وأضاف أن كل من لديه رغبة في العمل بهذا المجال يمكنه اتباع الطريق الصحيح، سواء من خلال التعلم وأن يكون مهندسا، أو العمل تحت إشراف هندسي، بما يضمن سلامة الأعمال والحفاظ على الأرواح والممتلكات.