• إمبابي: انتعاش المبيعات وارتفاع الدولار يدعمان المعدن محليًا

عاودت أسعار الذهب الارتفاع بعد موجة التراجع الحادة التى شهدتها الأسبوع الماضي، ليصعد سعر الجرام عيار 21 -الأكثر انتشارًا في مصر- بقيمة 185 جنيهًا خلال يومين ويصل إلى 5635 جنيهًا اليوم، مقابل 5450 جنيهًا خلال تعاملات يوم السبت الماضي.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 6440 جنيهًا، وزاد عيار 18 نحو 4830 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 1480 جنيهًا ليصل إلى 45080 جنيهًا مقابل 43600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعًا حادًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 515 جنيهًا ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 5450 جنيهًا، مقابل 5965 جنيهًا فى بداية الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض 8.63% في واحدة من أقوى موجات التصحيح التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، متأثرًا بموجة هبوط قوية في الأسواق العالمية.

وشهدت السوق المحلية انتعاشًا ملحوظًا في حركة المبيعات بالتزامن مع عودة الأسعار للارتفاع، بعدما بدأ عدد من المواطنين في استغلال التراجعات السابقة باعتبارها فرصة مناسبة للشراء، وهو ما ساهم في دعم الذهب فى الأسواق المحلية، فضلًا عن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفقًا لسعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة فى تصريحات سابقة.

وفى الأسواق العالمية، انتعشت أسعار الذهب من أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر، مع تدخل المشترين لاقتناص فرص الشراء عند انخفاض الأسعار مع تقليص السوق الرهانات على رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

وحذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن التشديد المفرط للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لأحدث بيانات التضخم، قد يعرّض الاقتصاد الأمريكي للخطر. وكانت محاولته السابقة لكبح تكاليف الاقتراض طويلة الأجل المرتفعة قد دفعت العوائد إلى الانخفاض في أغسطس، ما أشعل موجة صعود قصيرة الأمد للذهب.

وارتفع سعر المعدن النفيس بما يصل إلى 2.8% إلى نحو 3637 دولارًا للأوقية، بعدما تراجع بنسبة 9% الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام. وانخفض مؤشر القوة النسبية للذهب خلال 14 يومًا إلى أقل من 30 نقطة، ما يشير إلى احتمال وصول المعدن إلى مرحلة التشبع البيعي.

وانخفض المعدن النفيس بنحو الثلث منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير الماضي، إذ أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تأجيج التضخم، ما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

في الصين، تدخل مشترون عند انخفاض الأسعار وراهنوا على استمرار مكانة الذهب مخزنًا للقيمة على المدى الطويل، ما ساعد على وقف تراجع أسعار المعدن النفيس، واكتظت المتاجر في سوق شويبي بمدينة شينزين، التي تُعد المركز الرئيسي لتجارة الذهب بالتجزئة في البلاد، بالمتسوقين الراغبين في شراء المجوهرات، وفقًا لسونج جيانجتشن، الباحث في أكاديمية سوق الذهب بجنوب الصين.