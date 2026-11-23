تلقت أكثر من 450 مدرسة في أنحاء ألمانيا، صباح اليوم الاثنين، رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود قنابل، حملت عبارة «الموت ينتظركم»، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات لتحديد هوية مرسليها، وسط تأكيدات أولية بعدم وجود مؤشرات على جدية التهديدات.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، أعلنت شرطة فرايبورج تلقي بلاغات بشأن تهديدات بوجود قنابل في عدد من المدارس، موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى إرسال رسائل التهديد إلى أكثر من 450 مدرسة في أنحاء الولاية.

وأوضحت الشرطة أن جميع الرسائل تضمنت الصياغة نفسها، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقات لكشف هوية المسئولين عن إرسالها.

وفي ولاية تورينغن، تتعامل الشرطة مع الوقائع باعتبارها «تهديدات بارتكاب جرائم»، مؤكدة أن المحققين لا يرون، حتى الآن، مؤشرات على وجود خطر حقيقي.

كما أوصت السلطات المدارس بعدم إخلاء مبانيها، رغم لجوء بعض المؤسسات التعليمية إلى إعادة الطلاب إلى منازلهم احترازيًا، مع إرسال دوريات شرطية إلى عدد منها.

وفي دريسدن والمناطق المحيطة بها، تلقت الشرطة نحو 90 بلاغًا بشأن تهديدات مماثلة استهدفت مدارس، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الشرطة ماركو لاسكه، الذي أكد عدم وجود مؤشرات على خطورة هذه البلاغات، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع المؤسسات التعليمية.

وامتدت التهديدات إلى ولايتي ساكسونيا السفلى وشليسفيج هولشتاين، بحسب ما أكدته وزارتا الداخلية والتعليم في الولايتين، دون الكشف عن العدد الإجمالي للمدارس المتضررة.

وفي شليسفيج هولشتاين، تقرر تعليق الدراسة احترازيًا في بعض المدارس، بينما أخلت مؤسسات تعليمية أخرى مبانيها مؤقتًا، وغادر الطلاب والمعلمون مقارها لحين التعامل مع التهديدات.

ودعت السلطات المدارس التي تتلقى رسائل مماثلة إلى التواصل مع الشرطة والإبلاغ عنها، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مصدر التهديدات وملابسات إرسالها.