• صهر الرئيس الأمريكي أكد إمكانية تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا شبيهة بالمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي

قال جاريد كوشنر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للنظر في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا شبيهة بتلك التي تنص عليها المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، شريطة أن تخدم "بشكل واضح المصالح الوطنية للولايات المتحدة".

جاء ذلك في منشور لكوشنر عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تناول فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب الروسية الأوكرانية والترتيبات الأمنية اللازمة لضمان سلام دائم.

ووصف كوشنر تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بأنه "عنصر حاسم لتحقيق سلام دائم"، معتبرا أن استعداد روسيا أيضا لمناقشة مثل هذه الضمانات يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، وقد يكون مؤشرا على جديتها بشأن السلام.

وأشار إلى أن "الضمانات الموثوقة المشابهة للمادة الخامسة"، والمدعومة بترتيبات للردع ومنع اندلاع الصراع، يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر نشوب حرب جديدة.

وتنص المادة الخامسة من معاهدة الناتو على أن أي هجوم مسلح على دولة عضو يُعد هجوما على جميع الدول الأعضاء، بما يتيح لكل منها اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لمساعدة الدولة المستهدفة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

وأضاف كوشنر: "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محق في تأكيد ضرورة أن تكون هذه الضمانات ملموسة وموثوقة وموثقة بوضوح، وهذا بالضبط ما نعمل عليه، وهي من أهم الالتزامات التي يمكن للولايات المتحدة تقديمها".

** موافقة ترامب

وأوضح كوشنر أن أي ضمانات أمنية مقترحة لأوكرانيا ستحتاج إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "لن يقدم ترامب على مثل هذه الخطوة إلا إذا اعتقد أنها تخدم بوضوح المصالح الوطنية للولايات المتحدة، ورأى أن الترتيبات الأمنية الأوسع نطاقا التي يجري وضعها تجعل احتمال تفعيل هذه الضمانات ضئيلا للغاية".

وأكد أن الضمانات الأمنية المقترح تقديمها لأوكرانيا لا يمكن إقرارها نهائيا بمعزل عن هيكل الأمن الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب، مشددا على ضرورة التعامل مع الملفين باعتبارهما "حزمة واحدة".

وأشار إلى ضرورة التوصل إلى تفاهم واضح بين الأطراف بشأن "النوايا والالتزامات"، إلى جانب وضع آليات عملية قابلة للتطبيق والاستمرار.

وأضاف أن الجهود ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، عبر منصات ثنائية ومتعددة الأطراف، للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الهيكل الأمني.

** ضمانات أمنية

وتأتي تصريحات كوشنر في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت مع شن روسيا حربا على جارتها في فبراير 2022، وسط خلافات بشأن مستقبل الأراضي الأوكرانية والترتيبات الأمنية في أوروبا.

وتسعى كييف منذ اندلاع الحرب إلى الحصول على ضمانات أمنية تحول دون تعرضها لهجوم روسي جديد، وتعد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أبرز هذه الضمانات، غير أن موسكو تعارض انضمام أوكرانيا إليه.