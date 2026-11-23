أدان المجلس الرئاسي الليبي الأحداث التي شهدتها مدينة بنغازي، محذرًا من تداعياتها على أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها، وأن خطورتها تتجاوز حدود الواقعة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المشهد الليبي.

وقال المجلس، في بيان، مساء الاثنين، إن «ليبيا باتت تدفع ثمن صراع دولي متصاعد، تتسع رقعته وتتشابك تداعياته، مستفيدًا من حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي أضعفت الدولة، وحوّلت أراضيها إلى ساحة لتقاطع المصالح وتصفية الحسابات الدولية».

وأشار إلى أن هذا التدخل تجاوز التأثير السياسي إلى المواجهة العسكرية، في تطور وصفه بـ«الخطير»، تتحمل ليبيا تبعاته الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وحذر المجلس من أن تداعيات هذه الأحداث لا تقتصر على تهديد وحدة ليبيا واستقرارها، بل تمتد إلى أمن منطقة البحر المتوسط، وسلامة الممرات البحرية والتجارية، وإمدادات الطاقة، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتوترات، مؤكدًا ضرورة التصدي لتحويل ليبيا إلى ساحة صراعات تتجاوز مصالحها الوطنية.

وأكد المجلس الرئاسي عزمه اتخاذ الإجراءات والتدابير العسكرية والسياسية والقانونية اللازمة، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، ويضمن أمنها وسلامة أراضيها.

وأعلن عزمه متابعة ملابسات الأحداث، وتحديد مسئولية الأطراف المحلية والدولية المتورطة فيها، استنادًا إلى الحقائق والأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات القانونية والدبلوماسية الدولية المختصة، لضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات.

واعتبر المجلس أن الأحداث تمثل فرصة لمراجعة وطنية جادة تفضي إلى إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات والقرار الوطني، وإرساء مشهد سياسي جامع يضم جميع الليبيين دون إقصاء، بعيدًا عن الاصطفافات والاستقواء بالخارج، اللذين قال إنهما لم يجلبا للبلاد سوى مزيد من الاستنزاف والمخاطر.

وشدد المجلس في ختام بيانه على أن سيادة ليبيا ليست محل مساومة، وأن وحدتها مسئولية وطنية لا تحتمل التأجيل، داعيًا إلى توحيد القرار الوطني، وصون استقلال الإرادة الليبية، وتغليب مصلحة الوطن على كل اعتبار.