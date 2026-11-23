• هيئة شئون الأسرى كشفت عن فقدان معتقل 50 كيلوجراما من وزنه وقاصر 26 كيلوجراما، وسط نقص الغذاء والإهمال الطبي وانتشار الأمراض الجلدية في سجن عوفر

كشفت هيئة فلسطينية، الاثنين، عن فقدان أسرى عشرات الكيلوجرامات من أوزانهم داخل سجن عوفر الإسرائيلي، بينهم قاصر فقد 26 كيلوجراما بسبب نقص الغذاء والإهمال الطبي وانتشار الأمراض.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته عقب زيارة أجرتها محاميتها للسجن، إن الأسرى المرضى في "عوفر" يواجهون ظروفا صحية ومعيشية صعبة، مشيرة إلى أن أجسادهم أنهكها المرض وقلة الغذاء والإهمال الطبي.

وأوضحت أن الأسير أمين قطاش، من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، المعتقل منذ 5 يونيو 2024، فقد نحو 50 كيلوغراما من وزنه، ويعاني اضطرابات في القولون والغدة الدرقية. وأضافت أن قطاش عانى مرض الجرب لمدة 16 شهرا قبل أن يتعافى منه.

وفي حالة أخرى، أفادت الهيئة بأن الأسير القاصر محمد أبو حمود (15 عاما)، من قرية الجيب شمال غربي القدس المحتلة، فقد 26 كيلوغراما من وزنه منذ اعتقاله في 9 نوفمبر 2025.

وأشارت إلى أن أبو حمود يقيم في غرفة تنتشر بين نزلائها أمراض جلدية وفطرية، نتيجة نقص مستلزمات النظافة والرطوبة.

كما ذكرت أن الأسير علي الشويكي، من رام الله، المعتقل منذ 4 ديسمبر 2024، فقد 25 كيلوغراما من وزنه، ويعاني آثار كسر سابق في قدمه تعرض له قبل اعتقاله، ولا يزال بحاجة إلى متابعة طبية.

وأضافت أنه مصاب أيضا بمرض الجرب، وما يرافقه من حكة جلدية، دون تلقي العلاج اللازم.

** أمراض مزمنة

وفي السياق، قالت الهيئة إن الأسير الإداري محمد حلايقة (63 عاما)، من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل، المعتقل منذ 23 أكتوبر 2026، يعاني تليفا في الرئتين يسبب له ضيق التنفس، إضافة إلى ارتفاع الكوليسترول والدهون في الدم ومرض النقرس.

وأوضحت أن حلايقة يحتاج إلى متابعة طبية وأدوية منتظمة، إلا أن إدارة السجن تعطيه الأدوية مرة واحدة أسبوعيا فقط، ما يزيد صعوبة حالته الصحية ومضاعفات الأمراض التي يعاني منها، خصوصا مع تقدمه في السن.

كما أفادت بأن الأسير محمد أبو ريالة، من مدينة نابلس، المعتقل منذ 17 سبتمبر 2026، كان يعاني قبل اعتقاله تسارعا في ضربات القلب، ويتناول أدوية لتنظيم النبض بانتظام.

وأضافت أنه لم يخضع لأي فحص طبي منذ اعتقاله، ولم يحصل على الأدوية التي يحتاج إليها.

** تجويع وإهمال طبي

وفيما يتعلق بالأوضاع العامة داخل السجن، نقلت الهيئة عن الأسرى الذين شملتهم الزيارة أنهم يعانون نقص الغذاء والإهمال الطبي وانتشار الأمراض الجلدية، إلى جانب الحرمان من أبسط مقومات الحياة اليومية.

وأضافت أن الأسرى تحدثوا عن انخفاض حاد في أوزانهم، وإجبارهم على الجلوس على ركبهم لفترات طويلة، فضلا عن استمرار اقتحام غرفهم وتفتيشها ومصادرة مقتنياتهم البسيطة.

وبحسب التقرير، يتعمد السجانون فتح نوافذ الغرف مع حلول فصل الشتاء، ما يزيد معاناة الأسرى من البرد ليلا.

وأشارت الهيئة إلى تقليص وقت الاستحمام لجميع نزلاء الغرفة إلى 10 دقائق فقط، بالتزامن مع حرمانهم من مستلزمات النظافة الشخصية.

وبحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، يقبع في سجون إسرائيل نحو 9 آلاف و350 أسيرا فلسطينيا، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم.

وتصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، التي خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.