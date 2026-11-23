دعا يائير جولان، زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ذي التوجه اليساري، اليوم الاثنين، إلى إنهاء "المحادثات الزائفة مع الليكود"، قبل ساعات من عقد جولة ثالثة من المحادثات بين حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، وحزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة والتي تهدف إلى بحث فرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال جولان في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "لقد حان الوقت لإنهاء المحادثات الزائفة مع حزب الليكود وتشكيل حكومة"، مضيفا أن "كل ما يتطلبه الأمر هو الشجاعة، فلنقدم على ذلك"، وهو ما اعتبرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بمثابة رسالة ضغط على آيزنكوت.

وأكد جولان، أمس، أن تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية هو "البديل الواقعي الوحيد" للتخلص من نتنياهو. وحذر جولان من تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، معتبرا أن من يسعى إلى مثل هذا الترتيب "يطعن ناخبيه في الظهر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويعد جولان، السياسي الوحيد في تكتل التغيير المكون من أربعة أحزاب ويتزعمه آيزنكوت، الذي أعلن صراحة تأييده تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية.

في غضون ذلك، ذكر متحدث باسم حزب "الليكود" لوكالة الصحافة الفرنسية أن وفودا من حزب "يشار" (الذي ينتمي إليه آيزنكوت) وحزب "الليكود" اليميني ستجتمع في جولة ثالثة من المفاوضات مساء اليوم الاثنين.

والتقى ممثلون عن كلا الطرفين، أمس، لنحو أربع ساعات، حيث استعرضوا مواقفهم بشأن "مجموعة من القضايا الجوهرية"، دون أن تظهر أي مؤشرات على حدوث اختراق في المفاوضات.

ويسعى نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قد تتضمن تناوبا على منصب رئيس الوزراء بينه وبين آيزنكوت، وهي آلية سبق تجربتها في إسرائيل.

وقد يتيح ترتيب كهذا لنتنياهو الحفاظ على نفوذه السياسي في مواجهة تهم الفساد الموجهة إليه، فضلا عن الاستمرار في معارضة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023.

إلا أن هذا الاحتمال يصطدم برفض آيزنكوت العمل ضمن حكومة يرأسها نتنياهو، وهو الشخص الذي جعل آيزنكوت من معارضته محوراً لحملته الانتخابية.

وصرح آيزنكوت الأسبوع الماضي بأنه مستعد لطرح مقترح لتشكيل "حكومة طوارئ وطنية" (حكومة أقلية) على الكنيست، في حال فشلت الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.

ويحتاج تكتل التغيير بزعامة آيزنكوت، الذي يضم 48 عضواً، إلى 61 نائبا لتحقيق الأغلبية، في حين لا يزال هناك انقسام داخله حول كيفية بناء ائتلاف. وفي حال تعذر الوصول إلى 61 نائبا يمكن لتكتل آيزنكوت تشكيل حكومة أقلية.