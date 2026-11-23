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- محور تعز العسكري أعلن تنفيذ ثلاث غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية لجماعة الحوثي

- الأمم المتحدة: إغلاق الطرق أدى إلى تراجع إمدادات الغذاء والأدوية والمياه والغاز المنزلي والبنزين والديزل

- محافظة تعز أعلنت مقتل 80 مدنيا وإصابة 147 جراء استهداف الحوثيين أحياء سكنية من 1 إلى 20 نوفمبر

- الحوثي: 10 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء غارات سعودية استهدفت محافظة الحديدة



تواصل التصعيد العسكري في اليمن، الاثنين، مع إعلان الجيش تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثي في محافظة تعز، وقصف مدفعي استهدف تجمعات للجماعة في محافظة حجة.

في المقابل، تحدثت جماعة الحوثي عن غارات قالت إنها سعودية استهدفت محافظات تعز ولحج (جنوب غرب) والحديدة (غرب)، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ويأتي التصعيد في وقت حذر فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، جراء تصاعد العنف وارتفاع الأسعار والعراقيل التي تواجه وصول الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والأدوية.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب حكومي يمني مقتل 80 مدنيا وإصابة 147 آخرين، جراء قصف وقنص الحوثيين أحياء سكنية بمحافظة تعز خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر الجاري.

ورغم الغارات الجوية التي طالت أكثر من محافظة، لم تُسجل خلال الساعات الماضية مواجهات ميدانية لافتة، كما لم يعلن أي من أطراف الصراع تحقيق تقدم على جبهات القتال، وفق مراسل الأناضول.

** غارات على مواقع حوثية

وفي أحدث التطورات، أعلن محور تعز العسكري، الاثنين، أن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة نفذ 3 غارات جوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي.

وقال المحور التابع للجيش اليمني في بيان، إن الغارات استهدفت مخزن أسلحة وعربة في منطقتي السلال والجعشة شرقي مدينة تعز.

ولم يورد البيان تفاصيل بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن الغارات.

وفي بيان آخر، أعلن محور تعز أن الطيران الحربي استهدف فجر الاثنين، تعزيزات عسكرية لجماعة الحوثي في جولة القصر شرقي مدينة تعز، ومفرق جبل حبشي غربي المدينة.

كما أعلن في بيان ثالث أن "الطيران الحربي للقوات المسلحة استهدف بعدة غارات تعزيزات حوثية في مطار تعز ومدينة الصالح بمنطقة الحوبان، شرق مدينة تعز".

** قصف مدفعي في حجة

وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن على الحدود مع السعودية، أفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، الاثنين، بأن مدفعية القوات المسلحة في المنطقة العسكرية الخامسة استهدفت خلال الساعات الماضية تجمعات ومواقع حوثية في قطاعات بني حسن وحرض وحيران.

وأضاف الموقع أن القصف أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف جماعة الحوثي، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويسيطر الحوثيون على معظم مناطق محافظة حجة منذ العام 2014، فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض مناطقها.

** تحذيرات أممية

وعلى الصعيد الإنساني، حذر المكتب الأممي "أوتشا" من أن المدنيين في اليمن يواجهون تداعيات تصاعد العنف والقيود الشديدة المفروضة على الوصول، في ظل تفاقم نقص الإمدادات الأساسية، ولا سيما في مدينة تعز.

وقال المكتب في بيان الاثنين، إن نقص الغذاء والإمدادات الأساسية في تعز يزداد حدة، "إذ لا تغطي مخزونات الغذاء المتوفرة سوى عُشر احتياجات السكان".

وأوضح أن استمرار إغلاق الطرق أدى إلى تراجع إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 بالمئة، فيما انخفضت إمدادات الغاز المنزلي والبنزين والديزل بنسبة تصل إلى 97 بالمئة.

وأشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 60 بالمئة، وأسعار الوقود والغاز بنسبة 300 بالمئة، فيما تضاعفت تكاليف النقل 4 مرات.

وحذر من أن نقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية يتسبب في اضطراب الخدمات الصحية، خصوصا المقدمة للأطفال والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وتوقع المكتب الأممي أن تظل نحو 30 ألف أسرة في مدينة تعز بحاجة إلى مساعدات الاستجابة السريعة بحلول نهاية العام الجاري.

وذكر أن محافظة تعز استقبلت نحو 144 ألف نازح منذ أغسطس الماضي، يمثلون أكثر من 40 بالمئة من إجمالي النازحين جراء التصعيد في اليمن.

وحث على حماية المدنيين واللاجئين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما يشمل إعادة فتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز، للسماح بوصول السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

** 227 قتيلا وجريحا

وفي سياق الخسائر البشرية، أعلن مكتب حكومي يمني مقتل 80 مدنيا وإصابة 147 آخرين بنيران الحوثيين في محافظة تعز، خلال 20 يوما.

وقال مكتب "شؤون الحصار" التابع للسلطة المحلية بمحافظة تعز في بيان، إنه "وثق مقتل 80 مدنياً وإصابة 147 آخرين، جراء قصف وقنص مليشيات الحوثي الإرهابية قرى وأحياء سكنية متفرقة في المحافظة، خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر الجاري"، دون تفاصيل إضافية.

ومنذ مطلع أكتوبر الماضي شدد الحوثيون حصارهم على مدينة تعز، عقب سيطرتهم على المنفذ الغربي الحيوي الذي يربط المحافظة بمحافظتي لحج وعدن، ما أدى إلى وضع مختلف منافذ المدينة تحت سيطرة الجماعة.

** غارات منسوبة للسعودية

في المقابل، ادعت جماعة الحوثي، الاثنين، مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، جراء غارات جوية قالت إنها سعودية استهدفت محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، عن مصدر محلي بالمحافظة، قوله إن الغارات استهدفت مبنى الإنشاءات التابع للمؤسسة العامة للاتصالات، مشيرا إلى أن الحصيلة غير نهائية.

وقالت الوكالة إن الطيران السعودي شن 3 غارات على مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، دون أن تورد تفاصيل بشأن نتائجها.

كما أفادت بأن 3 غارات أخرى استهدفت مديرية صالة بمحافظة تعز، دون الكشف عن خسائر بشرية أو مادية جراء القصف.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات، فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية بهذا الخصوص.

ومنذ يوليو الماضي، تجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن، خصوصا في محافظات تعز ولحج ومأرب.

وأدى التصعيد إلى كسر الهدوء النسبي الذي شهده اليمن منذ أبريل 2022، فيما تواصلت الأزمة الإنسانية وتفاقمت معاناة السكان جراء استمرار المواجهات والنزوح.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.