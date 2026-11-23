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حذرت تايوان، اليوم الاثنين، من التدخل الصيني قبل الانتخابات المحلية المقررة يوم السبت المقبل، حيث وصف مسئول بارز الأنشطة بأنها "تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي".

وحث شين يو تشونج، نائب وزير مجلس شئون البر الرئيسي، الذي يشرف على العلاقات مع بكين، المواطنين على توخي الحذر دائما.

واتهم الصين بتقديم الدعم المالي لاختيار مرشحين واستخدام الذكاء الاصطناعي لجمع صور الوجه والمعلومات بشأن الحياة اليومية للشعب التايواني.

ويأتي التحذير بعد أيام من سعي الادعاء في مدينة نيو تايبيه لإصدار حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف بحق تشو هسياو يو، المرشحة من حزب الشعب التايواني المعارض، على خلفية تمويل صيني مشتبه به لحملتها الانتخابية.

وقال الادعاء الأسبوع الماضي إن تشو أصدرت تعليماتها لآخرين لتصوير وجوه المواطنين بصورة عشوائية أو تحميل صور الوجوه وإرسالها إلى عملاء إلكترونيين صينيين لإنشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام تايوانية بأن الحكومة رصدت مئات الحسابات عبر عدة منصات ضمن عمليات تضليل إعلامي يشتبه في أن بكين تقودها.