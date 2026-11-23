أعلنت الصين أنها قضت بإعدام مسئول للتجسس لصالح جهاز استخباراتي أجنبي، ونشرت تفاصيل القضية كتحذير من تسريب أسرار الدولة.

وأفاد منشور صدر اليوم الاثنين على حساب في وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بالإدارة الوطنية لحماية أسرار الدولة، بصدور الحكم على المسئول، الذي لم يُشر إليه إلا بلقب "ما"، بعد إدانته بتهمة التجسس، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

كما جُرد من حقوقه السياسية مدى الحياة وصودرت جميع ممتلكاته الشخصية.

والتقى "ما" بضابط استخبارات أجنبي يُدعى "كايلين" أثناء عمله في الخارج، وقدم له معلومات حساسة، بما في ذلك دليل هاتفي داخلي، وفقا للمنشور الذي ورد على حساب "باوميجوان" على منصة "وي تشات".

ولم يشر المقال لاسم الوكالة الأجنبية المعنية، كما لم يكشف عن وقت وقوع الحادث أو رتبة المسئول الوظيفية.

ولاحقا، قام "كايلين" بتعريفه على ضابط استخبارات آخر يُعرف باسم "تانج تشنج"، الذي هدد بإبلاغ السلطات الصينية عن سلوك "ما" غير القانوني السابق ما لم يتعاون، بحسب المنشور.

ووافق المسئول في النهاية على تزويدهم بمواد سرية باستخدام جهاز كمبيوتر محمول مخصص لهذا الغرض، وحصل على أكثر من مليون يوان (140 ألف دولار) مقابل جهوده.