أثار مقطع فيديو نشرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، المقدم إيلا واوية (المعروفة بـ "كابتن إيلا")، بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، موجة غضب وإدانات واسعة في الأوساط الرسمية والشعبية اللبنانية، بعد أن أظهرها تتجول داخل مدرسة رسمية وتلتقي بطلاب في بلدة دبل بجنوب لبنان.

- تفاصيل الفيديو والرسالة المثيرة للجدل

نشرت واوية المقطع المصور بعد ظهر الأحد لتوجيه التهنئة للبنان بمناسبة عيد استقلاله، متمنية لشعبه السلام والأمن والسيادة. وتضمن الفيديو لقطات وصوراً لها داخل مدرسة في بلدة دبل بمحافظة النبطية، حيث تحدثت عن انطباعاتها الإيجابية عن جمال الجنوب وصمود أطفاله، معتبرة أن لبنان دفع ثمناً باهظاً نتيجة ما وصفته باستغلاله واحتجازه رهينة من قبل "حزب الله".

- إدانات رسمية ونقابية

قوبل الفيديو باستنكار شديد من رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الذي اعتبر في بيان له أن اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدرسة دبل الرسمية واستخدام الطلاب لأغراض الدعاية العسكرية يمثل "انتهاكاً لحرمة المدارس وحقوق الأطفال"، مؤكداً أنه لا يحق لقوة احتلال استغلال الأطفال لتجميل صورتها أو فرض سلطتها.

كما دعا سلام إلى ضرورة إنشاء آلية دولية مدعومة من الأمم المتحدة لضمان استمرار الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، وذلك لحين إنهاء الاحتلال وعودة النازحين وبسط سلطة الدولة اللبنانية.

من جهتها، أدانت نقابة المعلمين في لبنان الحادثة بشدة، ووصفتها بأنها محاولة مرفوضة لاستغلال المؤسسات التربوية والأطفال في الدعاية العسكرية وانتهاك للسيادة اللبنانية، مطالبة الحكومة ووزارة التربية بفتح تحقيق عاجل وحماية المدارس. بدوره، طالب النائب عن كتلة "حزب الله" إيهاب حمادة بتحقيق شفاف لكشف ملابسات الزيارة وتوقيت نشرها، متسائلاً عن دور وزارة التربية وما إذا كان هناك أي تنسيق مسبق مع قوات "اليونيفيل".

- توضيح بلدية وأهالي دبل

في المقابل، أصدرت بلدية دبل وأهالي البلدة بياناً توضيحياً نفوا فيه أي تنسيق مسبق أو مشاركة طوعية في هذه الزيارة. وأكد البيان أن الزيارة المصورة لم تتم في عيد الاستقلال، بل حدثت قبل نحو شهر دون علم أو تنسيق مع إدارة المدرسة.

وشدد أهالي البلدة على عدم جواز تحميل الإدارة أو المعلمين أو الطلاب مسئولية زيارة لم يطلبوها، موضحين أنه لا يمكن توقع قيام الأطفال والمعلمين بمواجهة عسكريين مسلحين، وأن أي ابتسامة أو رد عفوي على سؤال لا ينبغي تفسيره كموقف سياسي أو قبول بالاحتلال.