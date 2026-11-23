تتجه رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم إلى مراجعة الواقعة المثيرة للجدل التي كان بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بعدما زُعم تعمده ضرب وجه تابيا، لاعب كولومبوس كرو، بالكرة.

ومن المنتظر أن تراجع الرابطة التسجيلات المصورة للواقعة، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن العقوبات المحتملة ضد ميسي، والتي قد تشمل إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها خلال المباراة وتحويلها إلى بطاقة حمراء مباشرة.

وبحسب العقوبات المطروحة، قد يتعرض قائد إنتر ميامي للإيقاف لمدة 3 مباريات، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي.

وتأتي تحركات الرابطة في إطار حرصها على تطبيق اللوائح الانضباطية على جميع اللاعبين دون استثناء، وتجنب أي تصرفات قد تؤثر على صورة المسابقة، حتى في ظل مشاركة أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وكان إنتر ميامي قد تعرض لخسارة ثقيلة أمام كولومبوس كرو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فجر الأحد، ضمن منافسات الدور الأول من الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم.

ويصبح إنتر ميامي مطالبًا بالفوز في المواجهة المقبلة للحفاظ على آماله في مواصلة مشواره بالبطولة.