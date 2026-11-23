أصدر معهد التخطيط القومي موجز سياسات جديدًا بعنوان "سبل تحسين سياسات تسعير ودعم الطاقة في مصر"، يستعرض أبعاد أحد أكثر ملفات السياسة الاقتصادية تشابكًا وحساسية، لما له من تداعيات مباشرة على الاستقرار المالي والاقتصادي، وانعكاساته على الموازنة العامة وميزان المدفوعات ومعدلات التضخم، فضلًا عن تأثيره في تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي ومستويات معيشة المواطنين، وارتباطه الوثيق باعتبارات أمن الطاقة ومتطلبات التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.

ويستهدف الموجز تحليل الإطار الحالي لتسعير ودعم الطاقة في مصر، وتقييم آليات التسعير القائمة، واستكشاف بدائل تطويرها، بما يسهم في صياغة رؤية متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية، واحتياجات القطاعات الإنتاجية، واعتبارات الحماية الاجتماعية وأمن الطاقة.

وفي ضوء الممارسات والتجارب الدولية في إصلاح منظومة دعم الطاقة وإعادة هيكلتها، ولا سيما تجارب إندونيسيا والمغرب والهند والأردن، طرح الموجز سبعة محاور تنفيذية متكاملة لتطوير سياسات تسعير ودعم الطاقة في مصر. ارتكزت على تعزيز حوكمة قطاع الطاقة، وترسيخ مبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات، وتطوير آليات التسعير وإعادة توجيه الدعم، وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية، والحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي، فضلًا عن التوسع في الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز أمن الإمدادات واستدامتها.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ اقترح الموجز خارطة طريق متدرجة تمتد لخمس سنوات، تقوم على مبدأ "تسلسل الإجراءات" لضمان تهيئة البيئة المؤسسية والتشريعية قبل الانتقال إلى إصلاحات التسعير وإعادة هيكلة الدعم، حيث تبدأ المرحلة الأولى الممتدة من 6 إلى 12 شهرًا، بتعزيز الجاهزية المؤسسية وإرساء قواعد الشفافية وإتاحة المعلومات، من خلال تفعيل المجلس الأعلى للطاقة، ونشر معادلات التسعير واستراتيجية الطاقة 2040، وتحديث بحث الدخل والإنفاق لتكوين قاعدة بيانات موحدة للمستحقين، إلى جانب تأسيس جهة تنظيمية مستقلة.

بينما تستهدف المرحلة الثانية خلال الفترة من سنة إلى 3 سنوات الانتقال التدريجي إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية، عبر إدراج التكلفة الحقيقية للطاقة ضمن موازنات الوزارات والقطاعات المختلفة، وإقرار سياسة تسعير تراعي تنافسية الصناعة، وفتح خدمات نقل الكهرباء والقياس الصافي أمام القطاع الخاص، مع تبسيط إجراءات التراخيص، فيما ترتكز المرحلة الثالثة، الممتدة من ثلاث إلى خمس سنوات، على ترسيخ استدامة الإصلاح من خلال التحول من دعم السلعة إلى دعم المستحق، مدعومًا بحزمة من الحوافز الواضحة، وتنويع مزيج الطاقة وتحديث الشبكة القومية، فضلًا عن إنشاء آلية أو صندوق سيادي لامتصاص صدمات أسعار الطاقة وتقلبات سعر الصرف، وإخضاع مسار الإصلاح لتقييم مستقل لقياس آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم موجز السياسات بالتأكيد على أن نجاح إصلاح منظومة تسعير ودعم الطاقة يظل مرهونًا باقتران أي تحريك تدريجي للأسعار ببرامج حماية اجتماعية مرنة وموجهة للفئات المستحقة، إلى جانب تبني استراتيجية فعالة للتواصل المجتمعي وتعزيز الشفافية بشأن الوفورات المالية المتحققة وآليات إعادة توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضمن التوازن بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي واعتبارات العدالة الاجتماعية.