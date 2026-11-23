قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إن ليبيا تعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجمات على بنغازي، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل في الحادث، الذي يعد انتهاكًا لسيادة البلاد وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

ونوه الحويج، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ليبيا ليست طرفًا في النزاع الروسي الأوكراني، وترفض الزج بها في صراعات خارجية أو الانجرار إلى أي نزاع، مشددًا على اللجوء إلى الأدوات الدبلوماسية والقانونية للرد على استهداف بنغازي، في إطار الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، مع تأكيد جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي عدوان.

وأشار إلى أن الأوضاع في الموانئ الليبية مستقرة وتحت السيطرة، بفضل جهود القوات المسلحة، ولم تتأثر بالتطورات الأخيرة، مؤكدًا رفض أي معلومات أو تحركات تشير إلى استخدام الأراضي أو الموانئ الليبية لتنفيذ هجمات عسكرية، لما يمثله ذلك من انتهاك للسيادة وتهديد للأمن والاستقرار.

وحذر من تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية النزاعات الخارجية، مشيرًا إلى أن الموانئ الليبية تمثل شريانًا حيويًا لإمدادات الغذاء والدواء والخدمات الصحية، ما يجعل استهدافها أو استخدامها في صراعات خارجية تهديدًا مباشرًا لمصالح البلاد وسلامة مواطنيها.

وفي سياق متصل، أشاد الحويج بالموقف المصري الرافض لاستهداف السفن، مثمنًا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الخارجية المصرية.

وذكر أن «موقف القاهرة يعكس عمق العلاقات التاريخية والجغرافية والروابط المشتركة بين الشعبين الليبي والمصري، ويؤكد دور مصر باعتبارها دولة شقيقة كبرى ذات تأثير عربي وأفريقي ومتوسطي ودولي».