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أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول استعداد حلف شمال الأطلسي (ناتو) للدفاع عن أراضيه، وذلك بعد الانتهاكات التي ارتكبتها روسيا للمجال الجوي البولندي.

وقال الوزير خلال الدورة الـ72 للجمعية البرلمانية لحلف الناتو في برلين اليوم الاثنين: "سندافع بحزم عن كل شبر من أراضي الناتو".

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فاديفول: "لا تخطئ في الحسابات: نحن تحالف دفاعي، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا وعن بلداننا وعن حلفنا".

وأكد فاديفول لبولندا تضامنه الكامل في ظل هذه الحوادث، وقال إنه على تواصل وثيق للغاية مع وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي.

وفي وقت لاحق اليوم، سيلقي الأمين العام للناتو، مارك روته، كلمة أمام الجمعية البرلمانية للتحالف عبر الأطلسي.

وبعد ذلك يستقبل المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، روته في ديوان المستشارية.

وبحسب النيابة العامة البولندية، فإن الأجسام الطائرة العسكرية الثلاثة التي سقطت يوم الجمعة الماضي في بولندا هي صواريخ جوالة روسية من طراز "سي إتش-101".

وأعلن المحققون على منصة "إكس" أنه تبين ذلك من الحطام الذي جرى فحصه.

وكانت الحكومة البولندية قد أعلنت يوم الجمعة أن ثلاثة أجسام طائرة روسية اخترقت المجال الجوي البولندي وسقطت في جنوب شرق البلد العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو.

واعتقدت وزارة الدفاع البولندية في البداية أن الأمر يتعلق بصاروخين جوالين وطائرة مسيرة واحدة، ولم يُصب أحد بأذى.