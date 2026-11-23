سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• المسودة لا تشير إلى إعلان الاستقلال الذي يتضمن مطالبة بأراضٍ تركية وأذربيجانية، خلافا للدستور الحالي

حذفت الحكومة الأرمينية من مسودة الدستور الجديد الإشارة إلى "إعلان الاستقلال" الذي يتضمن مطالبات بأراضٍ خارج الحدود الحالية للبلاد.

ونشرت الحكومة الأرمينية مسودة الدستور الجديد على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ولم تتضمن المسودة أي إشارة إلى "إعلان استقلال أرمينيا الصادر في 23 أغسطس 1990"، بما يتوافق مع ما سبق أن أعلنه رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وجاء في الديباجة المقترحة للدستور الجديد: "نحن شعب جمهورية أرمينيا، سعيا إلى استمرارية دولتنا وتطورها، وانطلاقا من مهمة بناء دولة مستقلة وسلمية وآمنة ومزدهرة على أراضينا المعترف بها دوليا، وبعزم على نقل هذه الدولة من جيل إلى جيل، نعتمد دستور جمهورية أرمينيا".

وأضافت الديباجة: "الدستور هو توافقنا المشترك بشأن المبادئ الأساسية للعلاقات الداخلية والخارجية لجمهورية أرمينيا".

ولم تتضمن ديباجة الدستور الأرميني الحالي إشارة إلى إعلان الاستقلال الذي ينص على مطالبات بأجزاء من أراضي تركيا وأذربيجان.

وشملت التعديلات الواردة إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بعلم البلاد وشعارها ونشيدها الوطني، المدرجة في الدستور الحالي تحت مادة بعنوان "رموز جمهورية أرمينيا".

وتنص المادة 21 من الدستور الحالي على أحكام تتعلق بعلم البلاد وشعارها الذي يتضمن رسما لسفينة النبي نوح وجبل أغري الواقع شرقي تركيا.

أما مسودة الدستور الجديد، فلم تتضمن إشارة إلى جبل أغري أو سفينة النبي نوح، واكتفت بالنص على أن "رموز جمهورية أرمينيا هي الشعار والعلم والنشيد الوطني، ويُحدد وصف الشعار والعلم والنشيد بموجب قانون يُعتمد عبر استفتاء"، دون التطرق إلى تفاصيل الشعارات والرموز الوطنية.

ومن التغييرات اللافتة أيضا إدراج مبدأ "العلمانية" في المادة الأولى من مسودة الدستور الجديد.

وجاء نص المادة: "جمهورية أرمينيا دولة ذات سيادة، ديمقراطية، علمانية، اجتماعية، تقوم على سيادة القانون".

من جانبه، أعرب باشينيان، عبر حسابه على منصة "فيسبوك" الأمريكية، عن سعادته بتقديم مسودة الدستور الجديد.

وأوضح أن بإمكان جميع المواطنين الاطلاع على المسودة عبر الموقع الإلكتروني، وتقديم مقترحاتهم بشأنها.

وفي 19 نوفمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن عبارة "أرمينيا الغربية" الواردة في إعلان استقلال بلاده الصادر في 23 أغسطس 1990 تشير إلى المناطق الشرقية من تركيا، مؤكدًا ضرورة إعادة صياغة الإعلان وعدم الإشارة إليه في الدستور الجديد.

ويعود "إعلان استقلال أرمينيا" إلى 23 أغسطس 1990، إذ تستند ديباجته إلى قرار صادر في 1 ديسمبر 1989 بشأن توحيد أرمينيا مع إقليم قره باغ الأذربيجاني، فيما تشير المادة 11 منه إلى ما تسميه "أرمينيا الغربية"، في إشارة إلى مناطق تقع شرقي تركيا.

وتعتبر تركيا وأذربيجان أن هذه الإشارات تنطوي على مطالبات إقليمية بأجزاء من أراضيهما.