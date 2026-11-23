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• الإضراب دعت إليه نقابات عمالية احتجاجا على سياسات التقشف الحكومية وتراجع القدرة الشرائية، فيما تظاهر آلاف الأشخاص في بروكسل للمطالبة بحماية الحقوق الاجتماعية

تسبب إضراب عام نفذه العاملون في بلجيكا، الاثنين، احتجاجا على سياسات التقشف الحكومية، في اضطراب واسع بالخدمات العامة ووسائل النقل الجماعي، وإلغاء الرحلات الجوية في مطارات البلاد.

ونُفذ الإضراب لمدة يوم، بدعوة من كبرى النقابات العمالية في بلجيكا، وهي "سي إس سي" و"إف جي تي بي" و"سينوفا"، احتجاجا على التخفيضات التي تعتزم الحكومة الاتحادية إجراءها في الإنفاق الاجتماعي، وتراجع القدرة الشرائية للعاملين.

وأدى الإضراب إلى اضطرابات واسعة في خدمات القطاعين العام والخاص بمختلف أنحاء البلاد، ما تسبب في شلل شبه تام للحياة اليومية.

ولم تُسجّل أي رحلات جوية في الأجواء البلجيكية بين الساعة السابعة صباحا والتاسعة مساء، بسبب مشاركة موظفي شركة "سكايز" المسؤولة عن مراقبة المجال الجوي البلجيكي في الإضراب.

كما توقفت خدمات مراقبة الحركة الجوية ورحلات الوصول والمغادرة في مطار بروكسل خلال الفترة نفسها.

وأُلغيت جميع الرحلات المقررة في مطار شارلروا طوال اليوم.

كما تعذّر تسيير الجزء الأكبر من رحلات المترو والحافلات والترام في أنحاء بروكسل، إثر مشاركة العاملين في شركة النقل العام بالمدينة في الإضراب.

وامتدت الاضطرابات إلى مختلف أنحاء البلاد، مع انضمام موظفي شركات النقل العام في إقليمي فلاندرز ووالونيا إلى الإضراب.

وتعذّر إعطاء الدروس في بعض المدارس بسبب مشاركة عدد كبير من المعلمين في الإضراب.

كذلك، تعطلت خدمات جمع النفايات ودور الحضانة وعدد من المعاملات الإدارية، في ظل المشاركة الواسعة لموظفي البلديات في الإضراب.

** مظاهرة في بروكسل

وفي إطار الإضراب، تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة بروكسل احتجاجا على سياسات الحكومة.

وتجمع المحتجون أمام محطة بروكسل الشمالية للقطارات، مرتدين سترات نقاباتهم ذات الألوان الأحمر والأخضر والأزرق.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة ورفعوا لافتات احتجاجية، قبل أن ينطلقوا في مسيرة قطعت عدة كيلومترات.

وأُغلقت الطرق في مناطق وسط بروكسل أمام حركة المرور طوال اليوم بسبب المسيرة.

** مطالب النقابات

ويأتي الإضراب في وقت تتواصل فيه مفاوضات الموازنة داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء بارت دي ويفر.

وترى النقابات العمالية أن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لخفض عجز الموازنة من شأنها إضعاف القدرة الشرائية للعاملين والانتقاص من حقوقهم الاجتماعية.

وتطالب النقابات الحكومة الاتحادية بتعديل التدابير الرامية إلى خفض عجز الموازنة، واتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية.

كما تدعو إلى الحفاظ على نظام الزيادة التلقائية للأجور والمساعدات الاجتماعية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والتراجع عن خفض مخصصات الخدمات العامة.

وتتضمن الخطة البديلة للموازنة التي تقترحها النقابات فرض ضرائب أكبر على عائدات رأس المال، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي.