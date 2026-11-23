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أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الاثنين، بإصابة 4 عناصر أمنية إثر استهداف نقطة عسكرية في قرية ريمة حازم بريف السويداء.

وأشار مصدر أمني لقناة «الإخبارية» السورية، إلى إصابة 4 عناصر إثر استهداف المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء نقطة للأمن الداخلي في قرية ريمة حازم بريف المحافظة.

ويأتي ذلك في سياق استمرار استهداف العناصر الأمنية والعسكرية في مناطق سورية عدة، وسط حالة من الانفلات الأمني وتكرار حوادث الاغتيال والاستهداف.

ورصد المرصد السوري أمس السبت، إطلاق مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية النار على عنصر في وزارة الدفاع، في منطقة عين البوجمعة التابعة لناحية التبني بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في القدم.

وحسب المعلومات الواردة، يُرجّح وقوف خلايا تابعة لتنظيم الدولة وراء عملية الاستهداف، دون ورود معلومات إضافية حول الحادثة.