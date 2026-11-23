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أدانت دولة قطر الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم، بما في ذلك أحد المباني التابعة للأمم المتحدة، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارًا بالأعيان والمنشآت المدنية.

ونوهت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، أن تلك الهجمات تعد انتهاكا سافرا لسيادة جمهورية السودان الشقيقة، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت رفض دولة قطر القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مجددة دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الداعي إلى حل النزاع المسلح في السودان عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في السلام والتنمية والازدهار.

واستهدفت طائرات مسيّرة مناطق سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها فجر الأحد، مما أدى إلى تدمير منازل، ومقر تابع للأمم المتحدة.

وتصدت الدفاعات الجوية للجيش السوداني لهجوم بطائرات مسيّرة استهدفت الخرطوم، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن شهود عيان.

وأفاد الشهود بأن طائرات مسيّرة حلّقت في سماء الخرطوم، وتصدت لها الدفاعات الجوية للجيش، خاصة في أحياء الخرطوم شرق، حيث يقع مطار الخرطوم الدولي.

وأضاف الشهود أن أصوات المضادات الأرضية دوّت في أحياء بري والرياض وأركويت، وسُمع دوي انفجارات.

وفي أركويت، قال شهود عيان للأناضول إن طائرة مسيّرة سقطت في أحد شوارع الحي من دون أن تنفجر، ووصلت قوة من الجيش إلى المكان وطوقته.

وقال شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية إن الناس كانوا يحاولون إنقاذ أفراد من عائلاتهم عالقين تحت أنقاض منازل دمرتها مسيرات.