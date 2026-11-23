عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، اليوم الاثنين، «م.س.م»، 54 عامًا، حارس عقار، بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بخطف الطفل «م.م.ك»، 10 أعوام، والتعدي عليه.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6181 لسنة 2026 جنايات برج العرب، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بخطف الطفل المجني عليه في دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم خطف المجني عليه بالتحايل عليه، مستغلًا صغر سنه، بزعم حاجته إلى مساعدته في نقل مواد بناء من موضعها إلى مكان آخر، وهدده بإبلاغ عمه واتهامه بسرقة "توكتوك" حال امتناعه عن مرافقته لمساعدته، فاستجاب المجني عليه ببراءته.

وأضافت التحقيقات التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهم تمكن من استدراجه إلى مكان الواقعة، والتعدي عليه عنوةً وبالقوة، كما التقط المتهم مقطعًا مصورًا للمجني عليه.

وعقب عودة المجني عليه إلى المنزل، أبلغ والده، الذي قرر تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها، بعضوية المستشارين: عادل محمود جودة، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وأحمد زكريا الشرقاوي، وأحمد عبد المنعم لاشين، وسكرتارية حسن محمد حسن.