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ارتفع حجم الإنتاج المحلي السنوي من البيـض ليبلغ 19 مليار بيضـة عام 2025 مقابل 16.6 مليـار بيضة عام 2024 بنســبة زيادة قدرها 14.4%، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، زادت كمية لحوم الطيـور والـدواجـن لتبلغ 2.5 مليـون طـن (وزن قائم) عام 2025، مقابل 2.4 مليـون طن (وزن قـائم) عـام 2024 بنســبة زيادة قدرها 2.4%.

وأضافت النشرة، أن أعـداد رؤوس الماشـية والحيوانات المذبوحة ارتفعت لتبلغ نحو 4.5 مليـون رأس عـام 2025 مقابــل 4.4 مليون رأس عام 2024 بنسبة زيادة قدرهـا 2.2%.

كما ارتفعت كميـة اللحوم الناتجة من المذبوحات لتبلغ 788 ألف طن عام 2025، مقابل 754 ألف طن عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 4.5%.

وأشار الإحصاء إلى أن الوزن التقديري للإنتاج المحلي مــن اللبــن الخام بلغ 7.1 مليون طن عـام 2025، مقابـل 6.6 مليون طن عام 2024، بنـسبة زيـادة قدرهـا 7.8%.

ولفتت نشرة الإحصاء إلى أن جحم إنتاج العسل المحلي ارتفع ليبـغ 4,5 ألف طن عـام 2025 مقابـل 3.7 ألف طـن عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 21.3%.