جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته إلى قبول أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك في كلمة ألقاها اليوم الاثنين عبر الفيديو أمام الاجتماع السنوي للجمعية البرلمانية للحلف في برلين.

وقال زيلينسكي إن انضمام بلاده إلى الحلف سيكون حلا أفضل لأمن أوروبا من تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا تشبه بند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف الغربي.

وتساءل زيلينسكي قائلا: "ألن يكون قبول أوكرانيا عضوا في الناتو هو الأكثر فاعلية ببساطة؟.. ألن يكون ذلك أفضل لنا جميعا، وأقل تكلفة في التنفيذ وأكثر موثوقية عندما يتعلق الأمر بالحماية الفعلية للأمن؟".

وكان مفاوضون أمريكيون قد اقترحوا تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا تشبه المادة الخامسة من معاهدة الناتو، التي تنص على اعتبار أي هجوم على أحد أعضاء الحلف هجوما على جميع أعضائه، وذلك لحماية أوكرانيا من أي هجمات روسية جديدة بعد انتهاء الحرب.

ولم يرفض زيلينسكي المقترح بشكل مباشر، لكنه طرح عدة تساؤلات بشأنه، وقال: "ما الدول التي ستدعم أوكرانيا إذا تعرضت لهجوم مرة أخرى؟، وما الذي سيفعله شركائنا تحديدا ردا على ذلك؟، وما القوات التي ستتمركز مسبقا على أراضينا؟، وكم ستبلغ تكلفة كل ذلك؟"، مضيفا أن أوروبا ستكون أكثر أمنا إذا أصبحت أوكرانيا عضوا في حلف الناتو.

وترفض روسيا بشدة انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وكذلك الضمانات الأمنية المدعومة بقوات غربية تتمركز داخل أوكرانيا.

وكان الناتو قد وافق من حيث المبدأ على انضمام أوكرانيا إلى عضويته، إلا أن الولايات المتحدة عارضت ذلك خلال السنوات الأخيرة.

وخلال المناقشات التي جرت اليوم، تمسك وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بصياغة دبلوماسية حذرة، قائلا "إن مسار أوكرانيا نحو عضوية الناتو لا رجعة فيه".

وكان زيلينسكي قد تحدث مؤخرا عن مقترح أمريكي يشير إلى إمكانية قبول أوكرانيا عضوا في الناتو إذا تخلت عن الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه من منطقة دونباس شرقي البلاد، إلا أن أوكرانيا رفضت حتى الآن الانسحاب من أراضٍ لم تتمكن روسيا من السيطرة عليها بعد.