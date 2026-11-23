استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، حفله الثالث الخاص بالعملات المشفرة في ناديه الريفي بولاية فرجينيا، لتكريم كبار حاملي عملته الرقمية المشفرة "ترامب"، وذلك وسط موجة انتقادات حادة من الديمقراطيين الذين يتهمونه بالتربح غير المشروع من مشاريعه الرقمية أثناء وجوده في السلطة، بحسب صحيفة "الجاردين" البريطانية.

- تفاصيل الحفل وتراجع الأرقام

أُقيم العشاء في نادي "ترامب الوطني للجولف" بمدينة ستيرلينج في فرجينيا، وتضمن لقاءات ترحيبية مع عدد من الشخصيات البارزة الداعمة لترامب، من بينهم بطل الملاكمة فلويد مايويذر، والمستثمر كيفن أوليري، وبطل دوري كرة السلة الأمريكي تريستان طومسون، ولاعب الخفة ليور سوشارد.

ورغم إعلان المنظمين عن تأهل 185 محفظة رقمية لحضور الحفل، أظهرت لوحة المتصدرين على الموقع الرسمي للعملة وجود 130 محفظة فقط عند انتهاء المسابقة في 16 نوفمبر الجاري. وبلغ إجمالي قيمة العملات في تلك المحافظ 8.6 مليون دولار فقط، وهو رقم متواضع جداً مقارنة بحفل مايو 2025 الذي حضره 220 مستثمراً وبلغت قيمة محافظهم 148 مليون دولار.

وشملت الجوائز المقدمة لـ120 حاضراً عطراً يحمل اسم ترامب، وملصقاً، وتذكرة تذكارية، وساعة، بينما حظي أكبر 29 مستثمراً بحفل استقبال لكبار الشخصيات، وحصل الأربعة الأوائل على "ساعة ترامب الذهبية عيار 18 قيراطاً".

من جهته، دافع ترامب عن دعمه لعملته الرقمية، قائلاً للحضور: "أفعل ذلك من أجل الولايات المتحدة لتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية.. إذا لم نفعل ذلك، فستفعله الصين". كما وصف الحاضرون الأجواء داخل الحفل بالهادئة، في مشهد مغاير تماماً للحفل الأول الذي شهد وصول الفائزين بسيارات رياضية فارهة وتظاهرات حاشدة خارج النادي.

- انتقادات سياسية وتحقيقات مرتقبة

يأتي هذا الحفل في وقت يتعهد فيه الديمقراطيون، عقب فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي، بفتح تحقيقات حول تضارب المصالح المرتبط بثروة ترامب الشخصية خلال فترة رئاسته، والدفع نحو تشريعات تحظر إقامة مثل هذه الفعاليات.

وفي رسالة بعث بها السيناتور آدم شيف وثمانية أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، اعتبروا أن "آلية العشاء والتصنيف تبدو مصممة بعناية لزيادة الاستثمار في عملة "ترامب" المشفرة، مما يسمح للرئيس باستغلال نفوذ منصبه لإثراء نفسه شخصياً".

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في تصريحات سابقة لوكالة "رويترز"، أن الرئيس وعائلته لم ينخرطوا أبداً في أي تضارب للمصالح، مشيرة إلى أن ترامب جعل من الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم" عبر قراراته التنفيذية.

- أرباح قياسية وخسائر للمستثمرين

كشفت الإفصاحات المالية الصادرة في يونيو الماضي أن ترامب حقق أكثر من مليار دولار من أعماله في مجال العملات المشفرة منذ عودته إلى البيت الأبيض؛ منها أكثر من 500 مليون دولار عبر شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، و600 مليون دولار من مبيعات عملة "ترامب المشفرة " التي أُطلقت قبل أيام من تنصيبه.

على صعيد آخر، أظهر تحليل لبيانات البلوكشين أعدته مجموعة "بابليك سيتيزن" لصالح "رويترز"، أن أكثر من نصف المحافظ الرقمية المدرجة في قائمة المتصدرين مرتبطة بمنصات تداول تحظر المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة، مما يشير إلى تبعيتها لمواطنين أجانب.

كما أشار تحليل آخر لـ "رويترز" إلى أن المستثمرين الخارجيين في المشاريع الخمسة الرئيسية المرتبطة بعائلة ترامب تكبدوا خسائر تتجاوز 5 مليارات دولار بعد تراجع قيمتها إلى مستويات قياسية منخفضة.