أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، تعطّل منصة «أكاديمية الاتحاد الأوروبي» المخصصة للتعلم والتدريب عبر الإنترنت، إثر تعرضها لهجوم إلكتروني ضمن حملة استهدفت أنظمة المفوضية، وكُشف عنها الأسبوع الماضي، وأسفر عن تسريب بيانات شخصية لمستخدمين.

وقال توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن المنصة تأثرت بالحملة الإلكترونية التي استهدفت أنظمة المفوضية، موضحًا أن الهجوم أدى إلى تسريب بيانات شخصية لمستخدمين مسجلين بها، جرى إخطارهم بالواقعة عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية اليوم.

وتعد منصة «أكاديمية الاتحاد الأوروبي» مركزًا تعليميًا عبر الإنترنت، يضم ورش عمل ودورات تدريبية تقدمها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويستفيد منها مستخدمون يرغبون في الوصول إلى الموارد والبرامج التدريبية التي توفرها مؤسسات التكتل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن الهجوم، أوضح رينييه أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية المنفذين والوقوف على ملابسات الاختراق، مؤكدًا أن المفوضية الأوروبية لا يمكنها في الوقت الراهن الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن الحادث.

ولم تقدم المفوضية حتى الآن تفاصيل إضافية حول حجم البيانات التي تعرضت للتسريب أو طبيعتها، كما لم تعلن موعدًا لاستئناف عمل المنصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقييم تداعيات الهجوم الإلكتروني.