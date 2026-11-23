حذرت السلطات الصحية في قطاع غزة من أن عودة انتشار مرض الحمى الشوكية «التهاب السحايا والأغشية الدماغية» بصورة متسارعة في القطاع، لا سيما في صفوف الأطفال، ينذر بكارثة وبائية في ظل تسجيل 12 حالة وفاة منذ بدء رصد تزايد الإصابات خلال الشهرين الماضيين.

وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور منير البرش، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إنه تم إطلاق إنذار مبكر عقب رصد تصاعد مستمر في الإصابات، حيث سجلت نحو 200 إصابة بالسحايا الفيروسية حتى السابع عشر من نوفمبر الجاري، مع توقعات ببلوغها 300 حالة بنهاية الشهر، بعد أن قفزت من 20 حالة مطلع العام إلى 119 في أغسطس الماضي و216 حالة خلال أكتوبر الماضي.

وأضاف أن السحايا البكتيرية شهدت ارتفاعا حادا بدورها، إذ قفزت من معدل يتراوح بين 3 و5 حالات شهريا إلى نحو 100 حالة في أكتوبر الماضي، مع استمرار تسجيل وتيرة مرتفعة خلال الشهر الجاري، لافتا إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات التنويم داخل المستشفيات.

وشدد على خطورة المرض الذي يهاجم أغشية الدماغ وقد يودي بحياة المصاب أو يخلف مضاعفات مستديمة، مثل فقدان البصر والسمع وأضرار عصبية جسيمة، فضلا عن سرعة انتقال العدوى بين المخالطين، مشيرا إلى أن الفيروس المنتشر حاليا لا تتوفر له لقاحات نوعية.

كما حذر من مضاعفات بكتيرية تصيب الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة المنخفضة، متوقعا تدهورا صحيا أشد خطورة مع دخول فصل الشتاء وتفشي التهابات حادة في الجهاز التنفسي والشعب الهوائية في حال استمرار الكارثة البيئية الراهنة.

وأرجع تفاقم الأزمة الصحية والبيئية وتحول قطاع غزة إلى «بيئة خصبة لانتشار الأوبئة» إلى عوامل متداخلة، أبرزها العيش في خيام مهترئة، والاكتظاظ السكاني غير المسبوق عالميا، وتكدس الأطفال في مراكز إيواء وفصول دراسية تفتقر لأدنى مقومات التهوية والسلامة، إضافة إلى سوء التغذية الحاد وتراجع المناعة.

وأشار إلى تزايد مخاطر انتشار الأمراض، جراء تضرر شبكات الصرف الصحي وتعطل محطات معالجة المياه العادمة، وخطر اختلاطها بمياه الشرب مع هطول الأمطار، مؤكدا أن تدهور قطاع المياه يضاعف خطر العدوى ويزيد من هشاشة الأطفال أمام المرض، في وقت يضيق فيه تعطل المستشفيات ونقص الأدوية فرص التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

وحول إمكانية إعلان غزة منطقة موبوءة، قال إن الإجراءات الحالية تركز على الإنذار المبكر ومراقبة المنحنى الوبائي قبل بلوغ مرحلة التفشي الشامل، مؤكدا في الوقت ذاته أن مستشفيات القطاع غير مهيأة ولا تملك القدرة على مواجهة تفش واسع النطاق بسبب الحصار وشح المستلزمات الطبية والمخبرية والأدوية المتخصصة.

وفي سياق متصل يعكس حجم الكارثة الإنسانية والصحية في غزة، أكد البرش أن إجمالي الوفيات المسجلة في القطاع بمختلف أسبابها، بما فيها القتل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي والأمراض والحوادث تجاوز خلال عام 2025 أكثر من أربعة أمثال العدد المسجل عام 2022، حيث ارتفع إجمالي الوفيات من 6 آلاف و61 وفاة عام 2022 إلى 24 ألفا و650 وفاة عام 2025، كما قفز معدل الوفيات العام من 2.8 وفاة لكل ألف نسمة إلى 11.59 وفاة لكل ألف نسمة خلال الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن تحديد الوفيات الناجمة عن الجوع والعدوى وتعطل الرعاية الصحية يتطلب تحليلا دقيقا لأسباب الوفاة.

وناشد الدكتور منير البرش، في ختام تصريحاته لـ«قنا»، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، التحرك الفوري لإدخال الوقود ومعدات إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وتشغيل محطات التحلية، وتوفير مواد تعقيم المياه ومستلزمات النظافة للأسر النازحة، إلى جانب الأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى للمستشفيات، مؤكدا أن «حماية طفل في غزة تبدأ بماء آمن يصل إلى أسرته اليوم، وبمستشفى يستطيع فحصه وعلاجه حين يمرض».

وتعاني مستشفيات قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات وقطع الغيار جراء الحصار ومنع دخولها عبر المعابر، مما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع.