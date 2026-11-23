واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، اعتداءاته العسكرية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية شرقي وجنوبي القطاع، بالتزامن مع تفجير روبوت مفخخ في أحد شوارع مدينة غزة.

وفي أحدث التطورات، أفاد مراسل وكالة «شهاب»، بارتقاء فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمركبة مدنية بمحيط «دوار أنصار» غرب مدينة غزة.

وفي ذات السياق، استشهد المواطن عادل الحلو، وأُصيب عدد من المواطنين، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية منطقة التوبة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت المعلومات بأن الحلو ارتقى أثناء عمله لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إثر الاستهداف الذي وقع عند بئر «4» في المنطقة.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» بأن مدفعية الاحتلال استهدفت، صباح اليوم، المناطق الشرقية من منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة، في تصعيد يطال المناطق السكنية والأحياء الواقعة شرقي المدينة.

وفي السياق، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه شارع الطينة جنوبي خانيونس، فيما تجدد إطلاق النار من الآليات العسكرية شرقي المدينة، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية وإطلاق النار في محيط المناطق الشرقية.

كما أطلقت قوات الاحتلال، منذ ساعات الصباح، نيرانًا مكثفة باتجاه المناطق الشرقية من مدينة حمد، شمالي خانيونس، ما يعكس اتساع رقعة الاعتداءات العسكرية لتشمل أكثر من محور في المحافظة الجنوبية.

وفي تطور ميداني آخر، فجّر جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، روبوتًا مفخخًا في شارع يافا شرقي مدينة غزة، في عملية تفجير جديدة داخل المناطق الحضرية، ضمن الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف الأحياء السكنية ومقومات الحياة في القطاع.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق سلسلة متواصلة من خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، إذ لم تتوقف عمليات القصف وإطلاق النار والتفجير ونسف المنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم سريان الاتفاق.

ولا تقتصر هذه الخروقات على الاعتداءات المسلحة المباشرة، بل تتواصل معها عمليات تدمير المباني والمنشآت السكنية، بما يبقي مناطق واسعة من القطاع تحت وطأة العمليات العسكرية، ويعمّق معاناة الفلسطينيين الذين يحاولون استعادة الحد الأدنى من مظاهر الحياة بعد حرب الإبادة والدمار الواسع.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، صدرت أمس الأحد، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ إلى 1675 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 6095 مصابًا، في حين تمكنت الطواقم المختصة من انتشال جثامين 851 شهيدًا من تحت الأنقاض وفي المناطق التي تعذر الوصول إليها سابقًا.

وتكشف هذه الأرقام حجم الكلفة البشرية المتواصلة للانتهاكات الإسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق، في ظل استمرار القصف وإطلاق النار والتفجيرات، وتحول وقف إطلاق النار إلى اتفاق لا يوفر الحماية الفعلية للفلسطينيين في قطاع غزة.