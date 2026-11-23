قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مجلس إدارة شركة إنفيديا اتخذ «القرار الصائب والمناسب» بإعادة جنسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي.

وذكر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، الاثنين، أن «الولايات المتحدة بحاجة إلى قيادة جنسن في إنفيديا؛ لضمان نجاح وازدهار الشركة والاقتصاد الأمريكي على حد سواء».

وأشار إلى أن «الحكومة الأمريكية لا ترى أي خطر على الأمن القومي بعودة هوانج إلى إنفيديا»، قائلًا إن الحكومة لا تملك أي دليل على تورطه في أي سلوك غير قانوني.

ودعا الشركة إلى مواصلة تحقيقها الداخلي الشامل بشأن امتثال الشركة لضوابط التصدير الأمريكية لضمان وفائها بالتزاماتها القانونية، وواجبها الوطني في حماية الأمن القومي الأمريكي.

وأعلنت شركة إنفيديا، الاثنين، إعادة تعيين جنسن هوانج في منصبي رئيس الشركة والمدير التنفيذي، على أن يسري القرار فورًا.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 25% في تداولات ما قبل افتتاح السوق في الولايات المتحدة، عقب انتشار الخبر.

وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء قرار إعادة تعيين هوانج بعد أيام من استبعاده من المنصب بقرار سابق لمجلس الإدارة، الذي قال إنه أعاد تقييم موقفه عقب تلقي آراء مسئولين حكوميين أمريكيين، ولم يجد ما يشير إلى وجود مخاطر على الأمن القومي جراء عودته.

وأوضح المجلس أنه يثق في صراحة هوانج وقدراته القيادية، ما دفعه إلى إعادة تعيينه.

واستقال هوانج، البالغ من العمر 63 عامًا، عقب تقارير تحدثت عن علاقات عاطفية مزعومة مع موظفات في الشركة، إلى جانب ارتباط اسمه بامرأة تُدعى أليس هوانج، يُشتبه في صلتها بالتجسس لصالح الصين.

وتعمل أليس هوانج لدى شركة «ميغاسبيد»، ومقرها سنغافورة، وهي إحدى الشركات المتعاملة مع إنفيديا، وكانت تشغل منصب الرئيسة التنفيذية بها قبل أن تحيط بها شبهات تتعلق بعلاقاتها الاستخباراتية.

وتتهم أجهزة الاستخبارات الأمريكية أليس هوانج بالتجنيد من جانب وزارة أمن الدولة الصينية، بهدف التقرب من الرئيس التنفيذي لإنفيديا.

كما أجرى محققون تابعون لوزارة التجارة الأمريكية مقابلة معها في يونيو 2025، في إطار التحقيق في علاقاتها المشتبه بها واحتمال استخدامها في عملية استدراج ذات طابع عاطفي لأغراض استخباراتية.