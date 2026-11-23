نفت ألبانيا، الاثنين، صحة الادعاءات التي تحدثت عن تنفيذ الهجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية داخل ميناء بنغازي شرقي ليبيا انطلاقا من أراضيها.

وأصدرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الألبانية بيانا عبر حسابها على منصة "إكس" الأمريكية، ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن انطلاق الهجوم من الأراضي الألبانية.

وأكد البيان أن تلك التقارير "لا تعكس الحقيقة ولا تتوافق مع الوقائع"، مضيفا: "لم تشارك ألبانيا في هذا الحادث، ولم تُستخدم أراضيها، كما لم تُتح، من أجل شن مثل هذا الهجوم أو تسهيل تنفيذه".

وشدد البيان على الرفض القاطع لهذه الادعاءات التي طُرحت دون تقديم أدلة قابلة للتحقق، داعيا الجهات التي تروّج لها إلى تصحيح معلوماتها، والالتزام بمبادئ الدقة والتحقق اللازم والمسؤولية عند تناول القضايا الحساسة.

وكان طراد تابع للبحرية الروسية راسيا في ميناء مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وسفينة تجارية ترفع علم مالطا قبالة سواحل المدينة، قد تعرضا أمس لهجوم بواسطة زوارق بحرية مسيّرة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة 10 أشخاص في الهجوم الذي استهدف الطراد الراسي في الميناء.

من جانبه، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة "إكس"، مقاطع تتعلق بهجمات الزوارق البحرية المسيّرة، مؤكدا صحة التقارير التي تحدثت عن وقوف كييف وراء الهجمات.