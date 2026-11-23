أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا تأمل أن تتحقق الوحدة الوطنية في سوريا، بمشاركة جميع الجماعات العرقية والطائفية.

وقال لافروف، خلال لقائه مع البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية: "تستمر عملية ترسيخ الوحدة الوطنية في سوريا، ونأمل بشدة أن تتحقق الوحدة الوطنية الحقيقية، رغم الاستفزازات المتكررة، وأن تشمل جميع الجماعات العرقية والدينية"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وبيّن لافروف أن روسيا، على اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وترحب برغبته في إنشاء مجلس شعبي، يضم مسيحيين أرثوذكس.

وقال لافروف: "في اتصالاتنا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، نرحب بالتزامه بتعزيز نهج وحدوي مماثل، بما في ذلك إنشاء مجلس شعبي يضم مسيحيين أرثوذكس في مناصب قيادية، كما يوجد ممثلون مسيحيون أرثوذكس في حكومة الجمهورية العربية السورية".

وكشف لافروف أن "الوضع في لبنان مقلق ولا يتحسن".

وأكد أن تصرفات الجيش الإسرائيلي تؤجج مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية أخرى في لبنان، وهو ما ترغب روسيا في تجنبه.

وقال لافروف، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "للأسف، تستمر تصرفات الجيش الإسرائيلي وتعمّق مخاطر حدوث مواجهة عسكرية أخرى في لبنان، والتي نودّ تجنبها بكل الطرق الممكنة".

وأردف: "نعتبر من المهم للغاية الحفاظ على بنية الدولة اللبنانية، وعدم تقويض التوازن الدقيق للغاية بين المجموعات الرئيسية الثلاث للسكان".

وكان بطاركة ثلاث كنائس في سوريا، حذّروا في بيان، من تصاعد الاعتداءات وعمليات الخطف، التي تستهدف المسيحيين، معربين عن قلقهم إزاء مستقبلهم في البلاد، في ظل تكرار حوادث العنف، بينها اقتحام مكتب مطران في مدينة حمص والاعتداء عليه خلال الأيام الماضية.

وقال البطاركة، في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء الماضي، إن "الاعتداءات المتكررة بحق السوريين، والمسيحيين على وجه الخصوص، باتت تشكل مصدر قلق بالغ"، مؤكدين أنه "لا يمكن التعامل معها باعتبارها حوادث فردية أو معزولة، بل تأتي ضمن نمط متكرر يستدعي تحركًا جدّيًا من السلطات".

وبحسب وسائل إعلام محلية، لا تقتصر عمليات الخطف على المسيحيين، إذ أعلنت قوات الأمن في حلب شمالي سوريا، يوم الاثنين الماضي، تحرير الصناعي فادي بركات، بعد اختطافه على يد عصابة مسلحة. كما أعلنت السلطات في أغسطس الماضي، توقيف 8 أشخاص في ريف دمشق، قالت إنهم متورطون في عمليات اختطاف رجال أعمال للحصول على فديات مالية.

وشهدت البلاد أيضًا هجمات دامية خلال العام الماضي، أبرزها التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة في دمشق في يونيو 2025، وأسفر عن مقتل 25 شخصًا، وتبنّته مجموعة متطرفة، بالإضافة إلى أحداث دموية شهدها الساحل السوري ومحافظة السويداء جنوبي البلاد.