حدّد رئيس حزب «يشار» والمكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، ملامح رؤيته للملفات الأمنية والسياسية والداخلية، مؤكدًا عدم وجود تهديد إيراني مباشر وفوري يستدعي عملًا عسكريًا قبل تشكيل الحكومة.

الملف الإيراني.. أولوية مخزون اليورانيوم المخصب

وفي تناوله للتهديد الإيراني، أوضح غادي آيزنكوت - الذي أشار إلى متابعته لهذا الملف منذ عام 1999 واطلاعه على الصورة الاستخباراتية بشأنه - أن التهديد الإيراني يظل الأخطر على إسرائيل، مستدركًا أنه لا يرى في المرحلة الراهنة تهديدًا مباشرًا وفوريًا يستوجب تنفيذ عمل عسكري قبل إتمام تشكيل الحكومة.

وبحسب تصريحات آيزنكوت، التي نقلها موقع «أمد»، مساء الاثنين، فإن الخطر الأكبر يكمن في 440 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا تزال موجودة داخل إيران دون أن تُدمَّر أو تُنقل.

وذكر أن الأولوية تتمثل في تدمير هذا المخزون أو إخراجه من الأراضي الإيرانية، أو فرض رقابة مشددة عليه كحد أدنى، لافتًا إلى استمرار إيران في تحويل مئات ملايين الدولارات إلى «حزب الله» وعشرات الملايين إلى حركة «حماس».

الضفة الغربية.. تحذير من الفوضى وعنف المستوطنين

وعلى صعيد الأوضاع في الضفة الغربية، وصف آيزنكوت المشهد هناك بأنه يعاني «فوضى وفقدانًا للسيطرة»، رغم النشاط اليومي الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ضد ما وصفه بـ«الإرهاب الفلسطيني».

وحذّر آيزنكوت من أن أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون تُلحق الضرر أولًا بالاستيطان نفسه، ثم بإسرائيل وتسبّب لها أضرارًا دولية جسيمة، مؤكدًا أن الاكتفاء بإدانة الاعتداءات غير كافٍ، وأن المطلوب هو التعامل بصرامة مع منفذيها عبر التحقيق معهم واعتقالهم ومحاسبتهم، وإعادة تفعيل الجهاز المختص بالتعامل مع هذه الظاهرة وإعادة العمل بالأوامر الإدارية لإبعاد العناصر العنيفة، متعهدًا بتنفيذ هذا الإصلاح فور دخول حزبه الحكومة في حال لم تُقدم الحكومة الحالية على ذلك.

مفاوضات تشكيل الحكومة والأجندة التشريعية

وفيما يتعلق بمسار تشكيل الائتلاف الحكومي، أعلن آيزنكوت أن حزبه يخوض مفاوضات مع حزب «الليكود» والأحزاب الحريدية وشركاء آخرين بهدف تشكيل حكومة مستقرة وواسعة تحظى بتوافق شعبي وتكون قادرة على اتخاذ خطوات عملية في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الهدف ليس توزيع الحقائب والمناصب بقدر ما هو تعزيز القيم والمبادئ.

وشدّد المكلف بتشكيل الحكومة على التمسك بأربعة مبادئ أساسية لن يتراجع عنها، ولن يكون شريكًا في الحكومة من يرفضها، موضحًا أنه لن يساوم على: تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وترسيخ مبدأ الخدمة للجميع، وتغيير الواقع الأمني.

كما أعلن آيزنكوت أن كتلته ستبدأ اعتبارًا من الغد الدفع بقوانين تهدف إلى إصلاح ما جرى خلال السنوات الأربع الماضية والدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية، داعيًا إلى بذل جهود كبيرة لمعالجة الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي.