حذرت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين، من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وقالت شاهين، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالغة الخطورة، مشيرة إلى استخدام المستوطنين وإرهابهم كوسيلة لترهيب الفلسطينيين، في ظل الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات، وما شهدته مدينة الخليل من أحداث.

وأضافت أن هذه الممارسات دفعت مجموعات من البدو إلى مغادرة أماكن سكنهم، كما تسببت في حالة من الخوف بين السكان، فضلًا عن تزايد الإغلاقات وإقامة البوابات الحديدية والاعتداء على الممتلكات، بالتزامن مع التوسع المستمر في المشروعات الاستيطانية.

وأوضحت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن هذه الإجراءات تستهدف تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية والاستيلاء على مزيد من الأراضي، وإحداث تغيير ديموغرافي على الأرض الفلسطينية، بما يؤدي في النهاية إلى القضاء على فرص تحقيق حل الدولتين.

وأكدت استمرار التحركات الدبلوماسية الفلسطينية لمواجهة هذه الانتهاكات، من خلال البيانات السياسية والمناشدات الموجهة إلى الحكومات، وتحركات السفراء والزيارات الميدانية للدبلوماسيين والبرلمانيين إلى الضفة الغربية، إلى جانب العمل في المحافل الدولية لتعزيز المساءلة القانونية لدولة الاحتلال ودعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.