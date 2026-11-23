قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يسرائيل كاتس الاثنين، إن الشرطة وليس الجيش، هي الجهة التي ينبغي أن تتعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة حرق مستوطنين لممتلكات في أربع قرى فلسطينية.

ومن شأن تطبيق هذا الإجراء أن يشكل خطوة باتجاه ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

وقال كاتس الاثنين، إن «أعمال العنف المتواصلة التي ترتكبها مجموعة من مثيري الشغب خطيرة للغاية من جميع النواحي».

وذكر أن الجيش الإسرائيلي «لا ينبغي له، ولا يمكنه، التعامل مع إنفاذ القانون المدني على السكان اليهود» في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وأضاف: «بناءً على ذلك، ووفقا لتعليماتي، أعدّ الجيش الإسرائيلي خطة لنقل مسئولية إنفاذ القانون الجنائي المدني في المناطق إلى الشرطة الإسرائيلية، التي سيتم تعزيزها وإعدادها وفقًا لذلك».

واستطرد: «بهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن تطبيع الأوضاع في الضفة الغربية، وتمكين المستوطنات من الازدهار والتطور»، بحسب مزاعمه.

ودعا كاتس في أغسطس الماضي، خلال حصار مستوطنين لمنازل فلسطينية في شمال الضفة الغربية إلى نقل صلاحيات إنفاذ القانون، وقال حينها إن الشرطة ستعمل على «إعداد وإنشاء قوة مناسبة للتعامل مع الشئون المدنية».

وتأتي تصريحاته الاثنين، بعد إعلان السلطات الإسرائيلية فتح تحقيق في إحراق مركبات وممتلكات فلسطينية في أربع قرى بالضفة الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت صور وفيديوهات نشرها نشطاء محليون مركبات تشتعل فيها النيران، وشعارات باللغة العبرية خُطت على الجدران من بينها «بالدم والنار سقطت يهوذا، وبالدم والنار ستنهض يهوذا» في إشارة إلى مملكة يهوذا القديمة.

وفي مؤتمر عُقد الاثنين، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، إن «عنف المتطرفين اليهود ضد الأبرياء أمر مشين ويستحق إدانة شديدة»، مؤكدا أن أجهزة إنفاذ القانون تعمل على «محو هذه الوصمة الأخلاقية الفظيعة».

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في ظل ازدياد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

واستشهد ما لا يقل عن 1119 فلسطينيا، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لوكالة «فرانس برس» تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.