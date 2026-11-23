قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التهديد الإيراني لا يزال قائمًا ويتطلب التعامل معه، وذلك ردًا على تصريحات رئيس حزب «ياشار» غادي آيزنكوت، الذي قال إنه لا يرى تهديدًا مباشرًا وفوريًا لإسرائيل يستدعي اتخاذ إجراء عسكري قبل تشكيل الحكومة.

ودعا نتنياهو، خلال اجتماع كتلة حزب الليكود اليوم الاثنين، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، مشيرًا إلى أن غالبية الإسرائيليين تؤيد هذه الخطوة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

وقال نتنياهو إن الإسرائيليين يدركون أهمية الوحدة في مواجهة التهديدات المحيطة بالبلاد، منتقدًا من يقللون من خطورتها «بدوافع سياسية»، على حد قوله.

وفي المقابل، أوضح آيزنكوت، الذي قال إنه يتابع الملف الإيراني منذ عام 1999 ويطّلع على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة به، أن إيران لا تزال تمثل أخطر تهديد لإسرائيل، لكنه لا يرى في الوقت الراهن خطرًا مباشرًا وفوريًا يستوجب تنفيذ عمل عسكري قبل تشكيل الحكومة.

وبحسب تصريحات آيزنكوت، التي نقلها موقع «أمد» مساء الاثنين، فإن أبرز المخاطر تتمثل في وجود 440 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% داخل إيران، لم يُدمَّر أو يُنقل حتى الآن.

وأشار إلى أن الأولوية تتمثل في تدمير هذا المخزون أو إخراجه من إيران، أو إخضاعه لرقابة مشددة على الأقل، لافتًا إلى استمرار طهران في تقديم مئات ملايين الدولارات إلى حزب الله، وعشرات الملايين إلى حركة حماس.