قال السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا الأمريكية، جون كينيدي، إنه سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028 إذا "طفح به الكيل"، على حد تعبيره.

وأضاف كينيدي لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "خطتي الآن هي خوض انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي للاحتفاظ بمقعدي، لقد ادخرت 30 مليون دولار، وسأستمر في الادخار وأخطط لخوض الانتخابات".

وتابع السيناتور الأمريكي: "إذا طفح بي الكيل، سأترشح للانتخابات الرئاسية في لحظة تهور، ولكنه ليس من المرجح".

ولن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويرجع ذلك إلى قيود دستورية تمنعه من الترشح لولاية ثالثة.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإنه من المحتمل ترشح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن الحزب الجمهوري، ولكن في حالة استمرار استياء الشعب الأمريكي، ستواجه دائرة ترامب المقربة صعوبات فيما يتعلق بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في 7 نوفمبر 2028.

ووفقا لاستطلاع رأي أجراه مركز التوقعات الانتخابية غير الحزبي والشريك الإعلامي للصحيفة الأمريكية، فإن شعبية ترامب بلغت 37.3% حتى مساء أمس.

واكتسب وزير الخارجية الأمريكي زخما في أوساط الجمهوريين، بعد هزيمتهم أمام الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، بينما لم يحدث الأمر نفسه مع فانس.

ويتساءل الجمهوريون بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات وسيطرتهم على الكونجرس، عما إذا كان أي مرشح مقرب من ترامب لديه فرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستأتي بعد عامين من الصحوة السياسية للحزب الديمقراطي.