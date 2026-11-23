رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، المطالب الأوكرانية بالانضمام إلى الحلف في الوقت الراهن.

وخلال الاجتماع السنوي للجمعية البرلمانية للحلف في العاصمة الألمانية برلين، قال روته اليوم الاثنين إن أوكرانيا لديها بالفعل أفق للانضمام إلى الحلف، لكن لا يوجد حاليا إجماع بين الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة. وشدد في الوقت نفسه على أن "قرار قبول أي دولة عضوا في الناتو يعود إلى الحلف وحده، وهناك وضوح تام داخل الحلف بشأن ذلك".

وأوضح روته أن مسألة ما إذا كان انضمام أوكرانيا إلى الناتو يمكن أن يكون جزءا من المحادثات مع روسيا أم لا، هي مسألة أخرى، وأردف مستدركا: "لكي نتمكن من التكهن بمثل هذه المحادثات، نحتاج أولا إلى إجراء محادثات من الأساس". واعتبر أنه من الصواب والإيجابي أن تبذل الولايات المتحدة حاليا جهودا كبيرة لإطلاق مثل هذه المحادثات، وأن تنسق في هذا الشأن بشكل وثيق مع أوكرانيا وأوروبا. وقال روته: "لكن لكي نرى إلى أين ستقودنا هذه الجهود، لا بد أيضا لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن يتجاوب".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد جدد، في وقت سابق، دعوته إلى ضم بلاده عضوا في الحلف. وقال، في كلمة ألقاها عبر الفيديو من كييف أمام الجمعية البرلمانية للحلف، إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون حلا أفضل لأمن أوروبا من تقديم ضمانات أمنية لا تتجاوز محاكاة بند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف.

وترفض روسيا انضمام أوكرانيا إلى الناتو. وكان الحلف قد وافق من حيث المبدأ على انضمام أوكرانيا إلى عضويته، إلا أن الولايات المتحدة عارضت ذلك خلال السنوات الأخيرة.