أعلنت شركة إنفيديا، الاثنين، إعادة تعيين جنسن هوانج في منصبي رئيس الشركة والمدير التنفيذي، على أن يسري القرار فورًا.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 25% في تداولات ما قبل افتتاح السوق في الولايات المتحدة، عقب انتشار الخبر.

وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء قرار إعادة تعيين هوانج بعد أيام من استبعاده من المنصب بقرار سابق لمجلس الإدارة، الذي قال إنه أعاد تقييم موقفه عقب تلقي آراء مسئولين حكوميين أمريكيين، ولم يجد ما يشير إلى وجود مخاطر على الأمن القومي جراء عودته.

وأوضح المجلس أنه يثق في صراحة هوانج وقدراته القيادية، ما دفعه إلى إعادة تعيينه.

واستقال هوانج، البالغ من العمر 63 عامًا، عقب تقارير تحدثت عن علاقات عاطفية مزعومة مع موظفات في الشركة، إلى جانب ارتباط اسمه بامرأة تُدعى أليس هوانج، يُشتبه في صلتها بالتجسس لصالح الصين.

وتعمل أليس هوانج لدى شركة «ميغاسبيد»، ومقرها سنغافورة، وهي إحدى الشركات المتعاملة مع إنفيديا، وكانت تشغل منصب الرئيسة التنفيذية بها قبل أن تحيط بها شبهات تتعلق بعلاقاتها الاستخباراتية.

وتتهم أجهزة الاستخبارات الأمريكية أليس هوانج بالتجنيد من جانب وزارة أمن الدولة الصينية، بهدف التقرب من الرئيس التنفيذي لإنفيديا.

كما أجرى محققون تابعون لوزارة التجارة الأمريكية مقابلة معها في يونيو 2025، في إطار التحقيق في علاقاتها المشتبه بها واحتمال استخدامها في عملية استدراج ذات طابع عاطفي لأغراض استخباراتية.

وأمس الأحد، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه لعودة هوانج إلى قيادة الشركة، مؤكدًا أن إعادة تعيينه تمثل الخيار الأفضل لإنفيديا والولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إنه يأمل في إعادة تعيين هوانج، مضيفًا أن ذلك سيكون أفضل للشركة وللولايات المتحدة.

كما أعرب ترامب، في تصريحات للصحفيين الجمعة، عن رغبته في منح هوانج فرصة ثانية، واصفًا إياه بـ«الرجل العبقري».

وأشار إلى أنه ناقش مسألة هوانج مع الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال زيارته الأخيرة إلى الصين هذا الشهر، والتي شهدت محادثات ثلاثية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.