-أبو العلا: ارتفاع السعر ومخاوف عمر البطارية أبرز تحديات انتشار المركبات النظيفة

-رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات: استهداف نسبة التصنيع المحلي في بعض الطرازات إلى 40%

تتجه سوق السيارات الكهربائية المحلية نحو مرحلة جديدة من النمو مع توقعات بارتفاع حجم السوق بنحو 500% بنهاية2026 ، مدفوعة بزيادة المعروض وتوسع الوكلاء، وتحسن البنية التحتية للشحن، وسط تحديات تتعلق بأسعار الشراء، وتكلفة البطاريات، وخدمات ما بعد البيع، وطموحات لتعميق التصنيع المحلي.

ويُقدر عدد السيارات الكهربائية في السوق المحلية ما بين 20 إلى 30 ألف وحدة بنهاية 2025، وسط توقعات بمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بزيادة المعروض وتوسع طرح الطرازات الجديدة.

وأعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، أمس الأول الأحد، أن مصر ستبدأ إنتاج أول بطارية سيارة كهربائية منتصف 2027، مضيفًا أن الوزارة تستهدف بدء تشغيل مصنع بطاريات السيارات الكهربائية بالتعاون مع "CATL" في مايو أو يونيو 2027.

وتوقع أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، نمو سوق السيارات الكهربائية في مصر بنحو 500% خلال الربع الأخير من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بطرح مزيد من الطرازات عبر الوكلاء، واهتمام الدولة بالقطاع، وتحسن البنية التحتية للشحن، وزيادة وعي المستهلكين.

وأشار إلى تنامي الاهتمام بالسيارات التي تجمع بين محرك كهربائي ومولد يعمل بالوقود، باعتبارها أحد الخيارات المطروحة أمام المستهلكين.

ويرى زين، أن عام 2027 سيشهد توسعًا في طرح السيارات الكهربائية المصنعة محليًا، مع استهداف وصول نسبة التصنيع المحلي في بعض الطرازات إلى 40%، لافتًا إلى أن السيارات الأقل من مليون جنيه ستكون من أبرز الفئات الجاذبة للطلب.

وتعكس هذه التوقعات فرصًا لنمو السوق، إلا أن تحويلها إلى صناعة محلية مستدامة يظل مرهونًا بزيادة المكون المحلي، وتوفير التمويل والشحن وخدمات ما بعد البيع، بما يحقق التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلكين ومتطلبات الاستثمار والإنتاج.

ومن جانبه، قال أيمن محمد، مؤسس منصة «الكتروفايد للسيارات الكهربائية»، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إن السوق المصرية تشهد إقبالًا متزايدًا، مدفوعًا بدخول الوكلاء بقوة وارتفاع تكاليف تشغيل السيارات التقليدية وصيانتها، إلى جانب مخاوف بعض المستهلكين من ارتفاع الأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات الشحن.

وأوضح أن المنصة سجلت نموًا سنويًا في الإقبال على شراء السيارات الكهربائية يتراوح بين 20 و30%، مع استحواذ الفئات السعرية الأقل من مليون جنيه على نحو 80% من الطلب، بينما لا يزال الطلب على السيارات الكهربائية المستعملة محدودًا.

وتوقع محمد استمرار نمو السوق خلال العام المقبل، مرجحًا أن يسهم التوسع في محطات الشحن وتحسين البنية التحتية في زيادة الإقبال على الشراء بنحو 10%.

وعلى مستوى الانتشار، قفزت أعداد المركبات الكهربائية في مصر خلال أول 9 أشهر من 2026 بنحو 172% إلى 19303 مركبات مقابل 7102 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات التي جمعتها الشروق.

وقال أسامة أبو العلا، الخبير في مجال السيارات الكهربائية، إن تحديات انتشار هذه السيارات تتمثل في ارتفاع سعر الشراء، ومخاوف عمر البطارية وتكلفة استبدالها، فضلًا عن الضمان والصيانة وتوافر قطع الغيار والقيمة عند إعادة البيع.

وأكد أن تقييم الجدوى الاقتصادية للسيارات الكهربائية لا ينبغي أن يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكلفة الطاقة والصيانة طوال فترة الاستخدام، إذ يمكن لانخفاض مصروفات التشغيل تعويض جزء من فارق السعر الأولي، بحسب نوع السيارة ومعدل الاستخدام وأسعار الطاقة.

وأضاف أبو العلا أن تنوع قنوات الاستيراد بين الوكلاء الرسميين والتجار والأفراد يجعل التحقق من الضمان وتوافر مراكز الصيانة وقطع الغيار عاملًا أساسيًا قبل الشراء، مشيرًا إلى أن الاستيراد عبر التجار والأفراد استحوذ- حتى أبريل 2025- على النسبة الأكبر من السيارات الكهربائية المرخصة مقارنة بالسيارات المستوردة عن طريق الوكلاء.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، انخفض متوسط أسعار البطاريات عالميًا خلال 2025 بنسبة 8% مقارنة بعام 2024، بما يعزز فرص تحسين مدى القيادة أو خفض تكلفة إنتاج السيارات.

ومن ناحيته، قال جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، إن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر يتطلب تطوير صناعة المغذيات ومكونات الإنتاج، بما يتيح الوصول إلى نسبة مكون محلي تبلغ 50%.

وأوضح أن البطاريات تمثل أحد أكبر التحديات أمام التصنيع المحلي، ما يستدعي إقامة شراكات مع الشركات الصينية لنقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، والاستفادة من موقع الصين في سلاسل إمداد المعادن اللازمة للصناعة.

وأشار إلى أن الصين أنتجت 32 مليون سيارة خلال 2025، منها 14 مليون سيارة كهربائية، بينما تستهدف إنتاج 38 مليون سيارة في 2026، بينها 20 مليون سيارة كهربائية، بما يعكس حجم التحول العالمي نحو هذا النوع من المركبات.