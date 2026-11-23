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- أقطاب بكتلة التغيير، بزعامة غادي آيزنكوت، يتعهدون إذا شكلوا حكومة بإعادة الاعتقال الإداري لمستوطنين

- نفتالي بينيت يصف اعتداءات المستوطنين بأنها "فشل ذريع آخر يُضاف لسجل الحكومة المنتهية ولايتها"

- تقديرات أمنية بأن بين 300 و500 ناشط من اليمين المتطرف يقفون وراء الاعتداءات والسلطات حددت هويتهم

- حركة "السلام الآن" تقول إن 285 بؤرة استيطانية أُقيمت في الضفة الغربية منذ تشكيل الحكومة أواخر 2022



تعهد قادة في "كتلة التغيير" الإسرائيلية بمواجهة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، واتهموا حكومة تسيير الأعمال، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالتقاعس عن وقف الاعتداءات.

ومن بين الإجراءات التي يتعهد بها أقطاب الكتلة إعادة العمل بالاعتقال الإداري بحق المستوطنين، وذلك وسط تقديرات أمنية إسرائيلية بأن الاعتداءات مرشحة للتصاعد.

وزعيم "كتلة التغيير" هو غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار" والمكلّف بتشكيل حكومة جديدة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

ومن بين هذه الاعتداءات قتل فلسطينيين وإصابتهم، وإحراق مساجد ومركبات، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وسرقة محاصيل زراعية، وتهجير تجمعات فلسطينية، والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بهذا الإرهاب لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

** "إرهاب يهودي"

وفجر الأحد، أضرم مستوطنون النار في ممتلكات فلسطينيين بخمس بلدات في الضفة الغربية.

ولم تسفر تحقيقات أولية عن توقيف أي مشتبه به، إذ وصلت قوات الأمن إلى المواقع بعد فرار المشتبه بهم، ولم تتمكن من تحديد هوياتهم أو تعقبهم، وفق هيئة البث الرسمية الاثنين.

وأدانت "كتلة التغيير" إرهاب المستوطنين في بيانات أصدرها الأحد كل من آيزنكوت، والرجل الثاني في حزب "معا" يائير لابيد، وزعيم حزب "الديمقراطيون" يائير غولان.

وقال آيزنكوت إن "الإرهاب اليهودي" يقوض الاستقرار الإقليمي، وإن حكومة نتنياهو أوصلت الوضع إلى "حافة الفوضى".

وشدد لابيد على أن "الإرهاب اليهودي" هو "نتاج إهمال إجرامي" من جانب حكومة نتنياهو.

فيما حذر غولان من أن الضفة الغربية "على شفا الانفجار"، وقال إن "من يرغب في منع انتفاضة ثالثة فعليه استبدال الحكومة التي توفر غطاءً ودعماً للإرهاب اليهودي".

أما أفيغدور ليبرمان، عضو "كتلة التغيير" وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني ووزير الدفاع الأسبق، وهو مستوطن، فالتزم الصمت حيال الاعتداءات.

** فشل ذريع

والاثنين، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن زعيم حزب "معا"، المنضوي ضمن "كتلة التغيير"، نفتالي بينيت إدانته اعتداءات المستوطنين.

وقال بينيت، رئيس الوزراء اليميني السابق، إنها "فشل ذريع آخر يُضاف إلى سجل الحكومة المنتهية ولايتها"، في إشارة إلى حكومة نتنياهو.

ومنذ أواخر عام 2022، يرأس نتنياهو حكومة من أقصى اليمين توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وأضاف بينيت أن نتنياهو ووزراء في حكومته يلغون أوامر الاعتقال الإداري سعيا وراء بضعة أصوات في الانتخابات.

وتابع أنهم يوفرون بذلك غطاء ضمنيا لمن وصفهم بـ"المشاغبين العنيفين"، ويتجاهلون تحذيرات الأجهزة الأمنية العاجلة.

ومطلع عام 2025، أوقف وزير الدفاع يسرائيل كاتس العمل بالاعتقال الإداري بحق المستوطنين.

وأردف بينيت أن "الإرهاب اليهودي البغيض يتناقض تماماً مع القيم الأخلاقية للديانة اليهودية".

وشدد على أنه يلحق ضررا جسيما بإسرائيل، ويشكل أكبر تهديد لمستقبل المستوطنات في الضفة الغربية.

وتسود حالة غضب شعبي ورسمي ضد إسرائيل في أنحاء العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ 2023، وعمليات التهجير والاستيطان المكثفة في الضفة الغربية المحتلة.

** انفجار كبير

وقال اللواء في الاحتياط آفي مزراحي، القائد السابق للقيادة الوسطى في الجيش، الاثنين، إن "هناك يدًا توجّه ما يحدث".

واعتبر، في حديث لإذاعة "103 إف إم" المحلية، أن المشكلة تكمن في غياب الرغبة في فرض السيطرة على المستوطنين.

وأضاف أن الجيش تُرك وحيدا ولا يوفر الأمن اللازم رغم إصدار بيانات تدين الاعتداءات.

ورجّح أن الوضع يخدم الحكومة، معتبرا أنه ينسجم مع المسار الذي اختارته والسياسة التي تتبعها.

وحذّر مزراحي من الفوضى في الضفة الغربية، قائلا إن "هذا الإرهاب يتصاعد لدرجة أننا لن نتمكن مستقبلاً من وقفه دون حدوث انفجار كبير".

** منظمات إرهابية

"عملية منظمة للغاية".. هكذا وصف ضابط إسرائيلي إرهاب المستوطنين، وفق ما نقلته القناة 12 الاثنين.

وأضاف الضابط، الذي لم تسمه القناة، أن "منظمات إرهابية مهيكلة" تعمل على تنفيذ أجندة تهدف إلى طرد الفلسطينيين.

ووصف ما يحدث بأنه "إرهاب يهودي"، وقال إن حجم الظاهرة يثير القلق، إذ ينخرط فيها آلاف الأشخاص.

وشدد على أن الأمر تجاوز "حفنة" من الأفراد، وبات يشمل شريحة سكانية واسعة تتجاوز القانون.

وتابع أن هؤلاء المستوطنين يستفيدون من منظومة دعم تشمل التمويل والاستشارات القانونية.

وحذّر من أن ما يحدث في الضفة سينتقل في النهاية إلى وسط إسرائيل.

ويشكل المواطنون الفلسطينيون 21 بالمئة من سكان إسرائيل، الذين يزيد عددهم على 10 ملايين نسمة.

ودعا الضابط المجتمع الإسرائيلي إلى عدم التسامح مع الأمر، واعتبر أن مواصلة وصف المعتدين بأنهم "حفنة" هو تهرّب من مواجهة حجم الظاهرة.

** موقف الحكومة

على الجانب الآخر، تصف الحكومة الإسرائيلية مرتكبي الاعتداءات بأنهم "حفنة صغيرة من الأشخاص" لا تمثل المستوطنين.

وقال وزير الخارجية جدعون ساعر، في بيان الأحد، إن الهجمات "تتنافى مع قيمنا، ولا تمثل المواطنين الملتزمين بالقانون في يهودا والسامرة" (التسمية التوراتية للضفة الغربية).

وأضاف أن السلطات ملتزمة بإنفاذ القانون في مواجهة "العنف المتطرف"، وأن الشرطة بدأت تحقيقاتها.

وادعى أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في عدد لوائح الاتهام وغيرها من إجراءات إنفاذ القانون ضد مستوطنين.

** بث الرعب

صحيفة "معاريف" نقلت، الاثنين، عن مسؤول عسكري إسرائيلي لم تسمه قوله إن مرتكبي "الجرائم ذات الدوافع القومية" يسعون إلى خلق أجواء من الخوف والرعب.

وزعم أن هدفهم هو الترهيب فقط، وأنهم يتعمدون إحراق مركبات خالية ومنازل مهجورة، ولديهم معرفة دقيقة بالمنطقة وأماكن سكن العائلات والمنازل المأهولة.

وتابع أنهم ينجحون في بث الرعب، وأن الفلسطينيين يعيشون حالة من الإحباط والخوف.

وزاد أن الفلسطينيين يمتنعون عن الرد لإدراكهم أن الجيش الإسرائيلي سيصنف أي رد بأنه "عمليات إرهابية".

وأكمل أن الفلسطينيين يدركون أن الرد سيكلفهم "ثمنا باهظا وخسائر فادحة".

لكنه حذر من أنه لا ضمان لاستمرار امتناع الفلسطينيين عن الرد، وأن الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.

** تقديرات ومتابعة

وبحسب "معاريف"، تشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن ما بين 300 و500 ناشط من اليمين المتطرف يقفون وراء أعمال العنف في الضفة الغربية.

وقالت إن معلومات استخباراتية تشير إلى توزعهم على 80 بؤرة استيطانية غير قانونية.

وتقع معظم هذه البؤر في المنطقة "جيم" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، فيما يقع عدد أقل منها في المنطقة "باء" الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي لم تسمه قوله إن جهاز الأمن العام ("الشاباك") والشرطة حددا هوية جميع المتورطين تقريبا في "الإرهاب اليهودي".

وأضاف أنهما صنّفا قسما كبيرا منهم ضمن "أشخاص محل اهتمام أمني"، أي إنهم يخضعون للتدقيق والمتابعة.

وكشف أن المؤسسة العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون تدرس منذ أيام التبرعات التي تصل إلى نشطاء اليمين المتطرف في الضفة، بمن فيهم الموجودون في البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وأكمل أن الجيش يدرس إمكان اتخاذ إجراءات بحق المتبرعين الذين يمولون هذه الأنشطة.

** 285 بؤرة استيطانية

وشددت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، المعنية برصد الاستيطان، على ضرورة تشكيل حكومة تفكك البؤر الاستيطانية.

وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر الجاري، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، وأمامه مهلة تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، ويمكن تمديدها 14 يوما إضافية.

وقالت الحركة، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، إن 285 بؤرة استيطانية أُقيمت في الضفة الغربية منذ تشكيل حكومة نتنياهو نهاية 2022.

وانتقدت انشغال الجيش بـ"حماية أمن المستوطنين على حساب حماية أمن الدولة".

وحذرت من أنه "إذا لم نقم بتفكيك هذه البؤر الاستيطانية، فستقوم هي بتفكيكنا".

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما تواصل إسرائيل الاستيطان.

وأُقيمت إسرائيل في عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض إسرائيل الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.